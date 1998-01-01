洛阳市中心医院原党委书记李亚伟接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市中心医院原党委书记李亚伟(正县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：洛阳市中心医院原党委书记李亚伟(正县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 李亚伟简历 李亚伟，男，汉族，1961年5月出生，河南洛阳人，1993年2月加入中国共产党，1984年8月参加工作，大学文化。 1984.08—1998.01洛阳市精神病医院医生，洛阳市第二人民医院医生、骨科主治医师、人事科科长、院长助理； 1998.01—1999.11洛阳市第二人民医院副院长； 1999.11—2000.10洛阳市第二人民医院(洛阳市中心医院)副院长； 2000.10—2009.08洛阳市第二人民医院(洛阳市中心医院)党委委员、副院长； 2009.08—2014.05洛阳市第二人民医院(洛阳市中心医院)党委副书记、院长； 2014.05—2017.11洛阳市中心医院(郑州大学附属洛阳中心医院)党委副书记、院长； 2017.11—2019.09洛阳市中心医院党委书记、院长； 2019.09—2020.02洛阳市中心医院党委书记； 2020.02—洛阳市中心医院正职待遇。