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洛阳市中心医院原党委书记李亚伟接受纪律审查和监察调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.26 08:59

　　据洛阳市纪委监委消息：洛阳市中心医院原党委书记李亚伟(正县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　李亚伟简历

　　李亚伟，男，汉族，1961年5月出生，河南洛阳人，1993年2月加入中国共产党，1984年8月参加工作，大学文化。

　　1984.08—1998.01洛阳市精神病医院医生，洛阳市第二人民医院医生、骨科主治医师、人事科科长、院长助理；

　　1998.01—1999.11洛阳市第二人民医院副院长；

　　1999.11—2000.10洛阳市第二人民医院(洛阳市中心医院)副院长；

　　2000.10—2009.08洛阳市第二人民医院(洛阳市中心医院)党委委员、副院长；

　　2009.08—2014.05洛阳市第二人民医院(洛阳市中心医院)党委副书记、院长；

　　2014.05—2017.11洛阳市中心医院(郑州大学附属洛阳中心医院)党委副书记、院长；

　　2017.11—2019.09洛阳市中心医院党委书记、院长；

　　2019.09—2020.02洛阳市中心医院党委书记；

　　2020.02—洛阳市中心医院正职待遇。
[ 责任编辑：崔利利]
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