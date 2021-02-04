缅怀革命先烈 重温入党誓词

为进一步推动党史学习教育深入人心，昨天上午，洛阳市第一人民医院党员干部30余人前往烈士陵园，开展“缅怀革命英烈、传承斗争精神”主题党日活动。

为进一步推动党史学习教育深入人心，昨天上午，洛阳市第一人民医院党员干部30余人前往烈士陵园，开展“缅怀革命英烈、传承斗争精神”主题党日活动。

在庄严肃穆的革命烈士纪念碑前，大家聆听英雄历史，缅怀先烈的丰功伟绩，怀着无比崇敬的心情向革命先烈们鞠躬默哀，敬献鲜花，重温入党誓词，表达对革命先烈的深切哀悼和崇高敬意。

在洛阳革命烈士事迹陈列馆，大家诵读革命历史，追忆革命先烈们的奋斗足迹，深深感到我们今天的幸福生活来之不易，革命先烈表现出的不畏艰险英雄主义气概和为党和人民英勇献身的精神，永远值得我们尊崇和传承。

通过此次活动，大家表示一定要继承和发扬革命传统，铭记历史，坚定信念，爱党爱国，不忘初心，牢记使命，振奋精神，履职尽责，为医院的发展建设努力工作，以优异成绩向建党100周年献礼！(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 艾金宝 慧慧 文/图)