日前，市政府办公室第二党支部的部分党员干部来到伊川县烈士陵园，重温革命历史，缅怀革命先烈，砥砺初心使命。 日前，市政府办公室第二党支部的部分党员干部来到伊川县烈士陵园，重温革命历史，缅怀革命先烈，砥砺初心使命。 大家一致表示，在革命战争年代，无数共产党人抛头颅、洒热血，经过艰苦卓绝的斗争，最终实现了民族独立和人民解放，革命精神永远值得学习和传承。当前，洛阳开启了全面建设社会主义现代化强市新征程，每一名党员都要不忘初心、牢记使命，一鼓作气、继续奋斗，奋力开创属于我们这一代人的历史伟业。（记者 孙小蕊 通讯员 葛高远 摄）