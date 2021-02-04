缅怀革命先烈 传承红色精神

3月31日上午，洛阳市妇幼保健院组织党员干部代表50余人到市烈士陵园开展“缅怀革命先烈传承红色精神”活动。

3月31日上午，洛阳市妇幼保健院组织党员干部代表50余人到市烈士陵园开展“缅怀革命先烈传承红色精神”活动。

大家在纪念碑前进行悼念，院党委向烈士纪念碑敬献花篮，表达了对革命先辈的崇高敬意和无限追思。党员干部瞻仰烈士纪念碑，受到了思想洗礼。

随后，大家默哀一分钟并敬献菊花，表达对革命先烈的沉痛悼念和敬仰。

大家举起右手，立下铮铮誓言，表达了为党的事业奋斗终身的决心。我宣誓：继承革命先烈遗志，勇担历史使命，恪守初心本色，让儿童更幸福,让母亲更健康，做时代精神弘扬者，做人民健康守护者，为医院高质量发展，为洛阳都市圈建设，为健康中国贡献力量。

大家参观了革命烈士事迹陈列馆，接受红色洗礼，一同寻找革命先烈英勇无畏的足迹与情怀。通过这一堂生动的“党史教育课”，让大家学有所思、学有所悟，学有所得。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 刘冰 文/图/视频)