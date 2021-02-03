23日上午，洛阳市政府办公室第二党支部的部分党员干部来到伊川县烈士陵园，重温革命历史，缅怀革命先烈，砥砺初心使命。

23日上午，洛阳市政府办公室第二党支部的部分党员干部来到伊川县烈士陵园，重温革命历史，缅怀革命先烈，砥砺初心使命。

大家先来到革命烈士纪念碑前敬献鲜花。随后，大家面对党旗，举起右手，重温入党誓词。在伊川革命纪念馆内，大家有序参观展厅、观看展品和实物资料，认真聆听伊川革命历史介绍，纷纷被先烈们为了国家和民族的解放，甘于献身的革命精神所鼓舞、所感动。

参加此次活动的党员一致表示，在革命战争年代，无数共产党人抛头颅、洒热血，经过艰苦卓绝的斗争，最终实现了民族独立和人民解放，革命精神永远值得党员学习和传承。当前，洛阳开启了全面建设社会主义现代化强市新征程，每一位党员都要始终不忘初心、牢记使命，一鼓作气、继续奋斗，不断激发为全面建设社会主义现代化强市的信心和动力，奋力开创属于我们这一代人的历史伟业。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 葛高远 摄影报道）