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洛阳大谷关西烽火台展示项目封顶 今年牡丹文化节期间将完工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 15:46

　　昨日，记者从大谷关项目指挥部了解到，作为大谷关项目“关、馆、道、台”的重要组成部分，西烽火台已经封顶，将于今年牡丹文化节期间完工。

　　汉代烽火台在洛阳战事中的作用不可小觑

　　记者在伊滨区寇店镇水泉村的大谷关项目施工现场看到，西烽火台位于客家之源纪念馆正前方的万安山山顶。

　　跟随洛阳文保集团大谷关项目组工作人员驱车前往西烽火台，沿途风景秀丽，山路崎岖陡峭，10分钟左右到达。指着一个不到1米高的石堆，洛阳文保集团大谷关项目组副组长张松成介绍，这就是汉代烽火台遗址。

　　我市著名文史学者徐金星介绍，烽火台又称墩堠，是我国古代用以瞭望和用烽燧报警的高台，发现敌情便会点燃烽火报警。大谷关初设于汉代，为南向主关之一，古代是洛阳通往南方的一条大通道，战时这里可埋伏重兵，断绝南北交通，为历代兵争将夺的古战场。

　　据考古勘察，在大谷关附近1.5公里范围内，发现3座烽火台遗址、8处古道遗址以及4处关隘城墙遗址，考古推测为汉代烽火台。

　　从西晋末年“永嘉之乱”到唐朝末年“安史之乱”，大谷关几经战火洗礼，烽火台在战事中的作用不可小觑。

　　到了近现代，烽火台依然发挥着重要的军事作用。1926年，军阀混战，驻豫国民二军军长岳维峻部被吴佩孚击败，溃退于大谷关后，又遭民团截击；1944年9月，八路军豫西抗日先遣支队挺进豫西，皮定均率部在大谷关一带抗击日军，偃师伊川边区自卫队在大谷关两侧的褶皱中与日军周旋，对水泉村据点的日军予以重创，有力地支援了豫西抗战……烽火台既有利于侦查，又便于传递军情。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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