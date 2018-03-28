洛阳市民阳台晒被子莫名着火 真凶竟然是......

昨日，市民郭女士给记者说了一件事儿：不知从哪里飞来一个烟头，把我晾在阳台上的被子和羽绒服引燃了，好在我及时发现，不然还不知道会出多大的事儿。

昨日，市民郭女士给记者说了一件事儿：不知从哪里飞来一个烟头，把我晾在阳台上的被子和羽绒服引燃了，好在我及时发现，不然还不知道会出多大的事儿。

郭女士家住唐宫路唐四街坊一栋七层楼的六楼。3月29日15时许，她独自在家睡觉，突然闻到一股焦煳味儿。“我以为谁在院子里烧垃圾。”郭女士起初没在意，但是过了一会儿她觉得不对劲儿——焦煳味儿越来越重，噼里啪啦的声音从很近的地方传来。

郭女士起床循着声音来到阳台上，眼前的一幕把她吓坏了——她在阳台上晾晒的羽绒服已烧成灰，旁边的被子正在燃烧，阳台玻璃已被烧裂。她赶紧从厨房端来水，用温奶的小锅舀水灭火，来回跑了十几趟才把火扑灭。

随后，郭女士在阳台地上发现一个烟头，她怀疑有人抽烟后，随手把烟头从高空抛进了她家阳台。车站派出所民警闻讯到场，由于事发地没监控，民警也不确定烟头是从哪儿来的。民警提醒市民，高空抛物危害大，请大家千万要小心。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）