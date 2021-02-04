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今年首个高校强基计划简章发布 4月8日至30日可网上报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.31 08:46

　　昨日，北京理工大学发布强基计划招生简章，自4月8日起报名。这是2021年首个发布的高校强基计划简章。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒，其他高校强基计划招生简章预计很快发布，有意者可密切关注。

　　报名4月8日至30日可网上报名

　　北京理工大学强基计划面向两类考生招生：①高考成绩优异者；②相关学科领域具有突出才能和表现者，该类考生须在中学生学科奥赛全国决赛中获数学、物理、化学、生物、信息学二等奖及以上。

　　我市有意报考该校强基计划的考生，可于4月8日至30日登录“北京理工大学强基计划报名系统”(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10007)报名。

　　录取时，第一类考生，根据综合成绩(高考成绩占85%、学校考核成绩占15%)，择优确定预录取名单。第二类考生，综合成绩达到同省份第一类考生最低录取分数线的，予以预录取。

　　变化限报1所学校1个专业

　　高冰南说，与往年相比，北京理工大学强基计划变化不大，值得关注的调整有三点。

　　第一，只能报1个专业。去年该校强基计划简章规定，考生不能兼报其他高校强基计划；可报2个至4个专业，录取时，有机会进行专业调剂。今年该校简章明确，不能兼报其他高校强基计划，且“只可填报1个专业志愿，不安排专业调剂”。

　　“考生只能报1所高校1个专业，有可能是今年强基计划招生的趋势。”高冰南说，对于考生来说，一定要明确自己的院校、专业目标，慎重选择。若为了顺利被录取，则应选择把握大的学校。

　　第二，增加考生确认环节。去年各高校都是在高考成绩公布后，确定入围考生名单，然后组织考核。今年，北京理工大学在公布入围考生名单前，增加确认环节，要求所有报名考生6月12日至20日进入系统完成考生确认，并签订承诺书。

　　高冰南分析：“去年有考生入围但不去参加考核，浪费了名额。今年可能有更多高校增加确认环节。”

　　第三，增加基础能力测试。去年北京理工大学的考核采取面试方式，今年改为基础能力测试和综合素质面试。

　　“去年强基计划36所高校招生，可能受新冠肺炎疫情影响，其中15所高校考核仅面试，其中包括北京理工大学。今年，随着新冠肺炎疫情缓和，可能有更多高校增加笔试。”高冰南说。

　　提醒成绩过一本线者，可考虑强基计划

　　今年有多少高校参与强基计划招生？“去年是强基计划实施第一年，36所高校招生，均为‘双一流’高校中的‘A类一流大学建设高校’，也是原‘985’‘211’高校。目前，尚不确定今年招生高校范围会不会扩大。”高冰南说。

　　高冰南表示，根据以往经验，预计在北京理工大学之后，各高校强基计划招生简章将陆续发布，有意报考者可登录心仪学校官网，点击进入“本科生招生网”，密切关注。他建议：“强基计划从招生简章发布到报名结束，一般30天左右。为更充分考虑，考生可参考往年简章，初步选学校。”

　　在强基计划录取中，考生高考成绩至少占85%，对分数要求较高。因此，高冰南建议，想报考强基计划的考生，平时成绩至少要过一本线。另外，他说：“强基计划准备材料、报名等工作，建议家长帮助孩子完成，让孩子集中精力准备高考。”

　　2021年强基计划如何报名？在哪里看各高校招生简章？如果您有关于高考的疑问，可拨打电话18625795911与记者联系，我们将请专家为您答疑解惑。（刘敏）
[ 责任编辑：马佳佳]
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