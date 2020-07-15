巩固提升河渠综合治理成果 为群众创造良好水生态环境

27日，市委常委、市政府党组成员魏建平到中心城区部分河渠治理工程建设一线进行巡河督导。

27日，市委常委、市政府党组成员魏建平到中心城区部分河渠治理工程建设一线进行巡河督导。

在洛龙区大明渠新伊大街至焦柳铁路段，魏建平沿渠察看了渠道提升改造工程推进情况，现场指出水质等方面存在的问题，要求有关部门加快沿渠棚改、截污纳管进度，确保水质有明显提升。在龙门园区伊西渠四季牡丹园段，魏建平要求建设单位提升安全防护标准，加快沿线绿化、“乐道”及配套休闲设施建设，统筹周边环境提升，为群众营造亲水休闲好去处。在伊滨区伊东渠水连寨游园段，魏建平要求伊滨区有关部门抢抓绿化时节，加快沿线绿化工程进度，提升滨水景观，完善便民设施，确保伊东渠治理和公园建设及早完工投用。

魏建平强调，要提高政治站位，层层夯实责任，巩固提升河渠综合治理成果，推进巡河常态化，确保治水兴水各项任务落地见效。要对标市委、市政府确定的“四河五渠”治理要求，统筹好工程建设与污染防治，统筹好主体工程和配套设施，加快推进水生态整治。要紧盯节点，对各河渠治理项目进行全面排查，落实“三三制”和“马路办公”要求，深入一线解决问题，用脚步丈量对党忠诚，确保在建项目按期保质保量完工。(记者 郭学锋)