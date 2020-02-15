洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

魏建平督导调研洛阳市区河渠治理等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-17 08:49

　　15日，市委常委、市政府党组成员魏建平督导调研市区河渠治理等工作。

　　魏建平先后察看了中州渠金业路段、中州渠玄武门大街段、邙山渠北关段、瀍河陇海铁路段、中州渠王城大道段、大明渠入涧河口等地的河渠治理、排污截污等情况，现场解决存在的问题，对下一步工作提出明确时间节点。他强调，要深入贯彻中央、省、市关于生态环境保护、河渠水系综合治理部署要求，认清做好水生态治理工作的重大意义，保持清醒忧患，坚持问题导向，不断巩固提升河渠治理成果。要落实“四河五渠”全域河渠治理新要求，将秦岭防洪渠、邙山渠纳入河渠综合治理体系，抓好排污口、黑臭水体的常态化排查，同步推进滨河主干道、亲水慢行道、游园小步道三级路网建设，积极实施引水补源等工程，保持河渠生态基流，开展河渠内杂物、淤泥清理集中行动，实现水环通水体清。同时，要因地制宜布局沿河渠的休闲产业带，确保治水兴水各项部署任务落地见效。

　　魏建平还察看了应天门南广场征迁、涧河市区下游段治理、高新区丰李片区污水处理厂规划建设等情况，要求建设施工单位统筹好工程建设与污染防治，切实抓好工地“七个百分之百”措施和全程湿法作业，不断提升污染防治精准治理水平。（记者 李东慧）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 黄河文化新地标！洛阳大谷关关城工程开工
  • 洛阳谷水互通立交露芳容
  • 年底前，洛阳将有30万名职工收到家庭...
  • 极限求生！70岁老人进山迷路 靠喝水撑...
  • 开历史先河！二里头遗址宫城规划与明...
  • 应天门上空“龙骨云”火了 洛阳网友借...
  • 洛阳农贸市场焕然一新 文明创建深入人心
  • 痛心！偃师3名青少年溺水身亡，家长一...
  • 涧河治理军安小区段控尘不到位 责任单...
  • 公园里健走队大声播放音乐并喊口号 给...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    汝阳县：雨后乡村美如画
    新安革命历史纪念馆：...
    洛阳市少年儿童图书馆...
    浪漫！洛阳6对金婚夫妇...
    精彩热帖

    萨克斯演奏

    荷塘美景

    黄绿鹎

    自娱自乐
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605