魏建平督导调研洛阳市区河渠治理等工作

15日，市委常委、市政府党组成员魏建平督导调研市区河渠治理等工作。

15日，市委常委、市政府党组成员魏建平督导调研市区河渠治理等工作。

魏建平先后察看了中州渠金业路段、中州渠玄武门大街段、邙山渠北关段、瀍河陇海铁路段、中州渠王城大道段、大明渠入涧河口等地的河渠治理、排污截污等情况，现场解决存在的问题，对下一步工作提出明确时间节点。他强调，要深入贯彻中央、省、市关于生态环境保护、河渠水系综合治理部署要求，认清做好水生态治理工作的重大意义，保持清醒忧患，坚持问题导向，不断巩固提升河渠治理成果。要落实“四河五渠”全域河渠治理新要求，将秦岭防洪渠、邙山渠纳入河渠综合治理体系，抓好排污口、黑臭水体的常态化排查，同步推进滨河主干道、亲水慢行道、游园小步道三级路网建设，积极实施引水补源等工程，保持河渠生态基流，开展河渠内杂物、淤泥清理集中行动，实现水环通水体清。同时，要因地制宜布局沿河渠的休闲产业带，确保治水兴水各项部署任务落地见效。

魏建平还察看了应天门南广场征迁、涧河市区下游段治理、高新区丰李片区污水处理厂规划建设等情况，要求建设施工单位统筹好工程建设与污染防治，切实抓好工地“七个百分之百”措施和全程湿法作业，不断提升污染防治精准治理水平。（记者 李东慧）