魏建平督导调研露天矿山生态修复、河渠治理等工作

16日，市委常委、市政府党组成员魏建平督导调研露天矿山生态修复、河渠治理和重点城建项目建设等工作。

16日，市委常委、市政府党组成员魏建平督导调研露天矿山生态修复、河渠治理和重点城建项目建设等工作。

魏建平来到龙门园区、伊滨区等地督导万安山生态修复情况。他指出，抓好露天矿山生态修复，是落实党中央决策部署的重要任务，也是推进绿色发展高质量发展的必然要求。各级各有关部门要切实提升政治站位，深入践行习近平生态文明思想，严格按照既定规划，因地制宜，优化方案，强化节点管控，加快治理修复，坚决守护好绿水青山，厚植好高质量发展底色。

魏建平实地察看了洛常路改造提升、中州渠综合整治情况，现场指出工程建设、绿化等方面存在的问题，要求有关单位坚持二广高速加宽、中州渠治理、洛常路改造一体推进，优化中州渠驳岸处理和步道建设，抓好种植树木管护和补植补栽，加强沿途环境综合整治，切实把这一门户区域建设好提升好。

魏建平还督导了唐寺门立交、翠云峰立交、望朝岭立交、机场西路等城建重点项目建设情况，要求各责任单位积极破解瓶颈制约，全面加快建设进度，高标准做好绿化等配套工程，统筹好大气污染防治。市直部门要坚持包项目、驻工地，深入一线察实情、解难题、盯进度，确保城建重点项目早完工早惠民。（记者 李东慧）