刚刚，洛阳地铁1号线开通初期运营 【图+视频】

古都洛阳再迎高光时刻，正式跨入地铁时代！28日上午10时，洛阳地铁1号线正式开通初期运营，洛阳在中西部非省会城市中再创一项第一！。

古都洛阳再迎高光时刻，正式跨入地铁时代！28日上午10时，洛阳地铁1号线正式开通初期运营，洛阳在中西部非省会城市中再创一项第一！。 古都洛阳再迎高光时刻，正式跨入地铁时代！28日上午10时，洛阳地铁1号线正式开通初期运营，洛阳在中西部非省会城市中再创一项第一！ 洛报融媒记者体验刷脸进站，用时不到两秒钟就可以实现快速进站！同时各项安保、售票等措施已准备就绪。 按照计划，今天上午10时30分，洛阳地铁1号线售票系统全面启动，洛阳市民可以经过两道安检程序后，通过扫码、刷脸等进站，在家门口登上心仪已久的洛阳地铁。 洛阳地铁1号线覆盖洛北地区东西向主要客流，工程总投资180.28亿元，2017年6月28日开工建设，设车站19座，全长为25公里，平均站间距为1.38公里，红山站为高架两层侧式站，武汉路站、王城公园站、解放路站、周王城广场站、青年宫站为地下三层岛式站，其余均为地下两层岛式站。 按照初期运营计划，每天首班车6时30分分别从红山站、杨湾站、解放路站出发，红山站至杨湾站全程运行时间约为43分钟。高峰期将同时上线运行14列车，平峰时段上线10列车。 穿一线锦绣，连一城繁华，洛阳地铁从春天里呼啸而来，洛阳发展的脚步也将迈得更快更大。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 牟岩松 孙亚军 文/图 洛报融媒记者 鲁博 视频）