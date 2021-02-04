太火爆！洛阳地铁1号线开通首日客流量突破10万人次

28日，万众瞩目的洛阳地铁1号线全线开通初期运营。截至当晚10时30分，地铁1号线运营首日客流量出炉，首日乘客达到107382人次，突破了10万人次，实现了首日平稳安全有序运行。
28日，万众瞩目的洛阳地铁1号线全线开通初期运营。截至当晚10时30分，地铁1号线运营首日客流量出炉，首日乘客达到107382人次，突破了10万人次，实现了首日平稳安全有序运行。
28日，万众瞩目的洛阳地铁1号线全线开通初期运营。
当天10时30分正式开始售票后，热情高涨的洛阳市民有序排队进去地铁站，迫不及待体验家门口的地铁，为洛阳城市建设的新名片点赞。
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