自来水厂养金鱼？竟是为了安全监测【视频】

日常用水来自哪里？水质安全是如何保障和监测的？24日下午，记者走进洛阳北控水务集团有限公司涧西供水分公司高新水厂(简称高新水厂)，带大家一探究竟。

日常用水来自哪里？水质安全是如何保障和监测的？24日下午，记者走进洛阳北控水务集团有限公司涧西供水分公司高新水厂(简称高新水厂)，带大家一探究竟。

高新水厂内的沉淀池

这个水厂花木成林、金鱼成群

“我们这里种了很多果树，现在赏花，夏天结果。”高新水厂负责生产运行的副经理吕斌介绍道。

高新水厂内春意盎然，生机勃勃

顺着水流的方向，我们先来到调流调压间，只见两根直径约1.2米的输水管横卧其间。吕斌介绍，高新水厂的原水就是通过这两根输水管，从132公里外的故县水库输送而来，“原水经过长途跋涉，翻山越岭，中间有隧洞、有高抗压性输水管道，为保证不间断供水，我们每天都要巡视、维护、保养，丝毫不敢松懈。”

吕斌说，调流调压间的作用是控制进水流量和压力，并在此处加絮凝剂和氯，对原水进行预处理。

一群金鱼在原水鱼缸内游来游去

记者注意到，在调流调压间的入口处有一个大鱼缸，一群金鱼在源源不断运送而来的原水里游来游去。“我们要随时监测金鱼的状况，因为这是直接、有效判断水质的重要‘生物监测’技术。”吕斌说。