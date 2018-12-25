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自来水厂养金鱼？竟是为了安全监测【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.24 21:21

　　日常用水来自哪里？水质安全是如何保障和监测的？24日下午，记者走进洛阳北控水务集团有限公司涧西供水分公司高新水厂(简称高新水厂)，带大家一探究竟。

高新水厂内的沉淀池

　　这个水厂花木成林、金鱼成群

　　“我们这里种了很多果树，现在赏花，夏天结果。”高新水厂负责生产运行的副经理吕斌介绍道。

高新水厂内春意盎然，生机勃勃

　　顺着水流的方向，我们先来到调流调压间，只见两根直径约1.2米的输水管横卧其间。吕斌介绍，高新水厂的原水就是通过这两根输水管，从132公里外的故县水库输送而来，“原水经过长途跋涉，翻山越岭，中间有隧洞、有高抗压性输水管道，为保证不间断供水，我们每天都要巡视、维护、保养，丝毫不敢松懈。”

　　吕斌说，调流调压间的作用是控制进水流量和压力，并在此处加絮凝剂和氯，对原水进行预处理。

一群金鱼在原水鱼缸内游来游去

　　记者注意到，在调流调压间的入口处有一个大鱼缸，一群金鱼在源源不断运送而来的原水里游来游去。“我们要随时监测金鱼的状况，因为这是直接、有效判断水质的重要‘生物监测’技术。”吕斌说。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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