洛宁县崛东村：村民在家门口就能上班 赚钱成了容易事

24日上午，在洛阳市洛宁县城郊乡崛东村牛肚加工车间，村民郭丽红坐在流水线旁，动作娴熟地串着牛肚串。她干活利落，是厂里的工作能手。得益于村里发展产业，郭丽红和工友们可以在家门口就业，致富、持家两不误。

24日上午，在洛阳市洛宁县城郊乡崛东村牛肚加工车间，村民郭丽红坐在流水线旁，动作娴熟地串着牛肚串。她干活利落，是厂里的工作能手。得益于村里发展产业，郭丽红和工友们可以在家门口就业，致富、持家两不误。

“我过去是贫困户，没有赚钱的门路。现在在村里的牛肚加工厂打工，每月能赚3000多块。”郭丽红的言语间充满自信。在崛东村，像她一样，靠机遇和勤劳脱贫致富的乡亲不少，他们的经历也是崛东村发展的缩影。

崛东村离洛宁县城不远，洛报融媒记者驱车来到村庄时，只见道路两侧的商铺鳞次栉比，路旁果园里的桃花、梨花竞放，一片生机勃勃的景象。昔日的崛东村可不是这般模样，它曾因人口多、耕地少，耕作技术落后等原因，戴上“贫困帽”。

这些年，该村干部群众共同努力，走出一条产业兴旺、生态宜居、农民致富的新路子。2016年，崛东村实现“脱贫摘帽”；2020年，村里最后四户贫困户顺利脱贫。

从“摆脱贫困”到“乡村振兴”，崛东村的“秘诀”，是大力发展乡村产业，建光伏发电站、打造生态采摘园、发展牛肚加工厂……不仅村集体经济在不断壮大，还把就业岗位送到村民家门口。