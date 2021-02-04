洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛宁县崛东村：村民在家门口就能上班 赚钱成了容易事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.24 22:46

　　24日上午，在洛阳市洛宁县城郊乡崛东村牛肚加工车间，村民郭丽红坐在流水线旁，动作娴熟地串着牛肚串。她干活利落，是厂里的工作能手。得益于村里发展产业，郭丽红和工友们可以在家门口就业，致富、持家两不误。

　　“我过去是贫困户，没有赚钱的门路。现在在村里的牛肚加工厂打工，每月能赚3000多块。”郭丽红的言语间充满自信。在崛东村，像她一样，靠机遇和勤劳脱贫致富的乡亲不少，他们的经历也是崛东村发展的缩影。

　　崛东村离洛宁县城不远，洛报融媒记者驱车来到村庄时，只见道路两侧的商铺鳞次栉比，路旁果园里的桃花、梨花竞放，一片生机勃勃的景象。昔日的崛东村可不是这般模样，它曾因人口多、耕地少，耕作技术落后等原因，戴上“贫困帽”。

　　这些年，该村干部群众共同努力，走出一条产业兴旺、生态宜居、农民致富的新路子。2016年，崛东村实现“脱贫摘帽”；2020年，村里最后四户贫困户顺利脱贫。

　　从“摆脱贫困”到“乡村振兴”，崛东村的“秘诀”，是大力发展乡村产业，建光伏发电站、打造生态采摘园、发展牛肚加工厂……不仅村集体经济在不断壮大，还把就业岗位送到村民家门口。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 试乘首日 2万余名市民乘地铁感受“洛...
  • 强主题，紧跟时代丰内涵—— 一谈高质...
  • 洛阳钼业2020年营收首次突破千亿元
  • 全市新提拔县处级领导干部廉政谈话会...
  • 洛阳地铁1号线初期运营时间确定：每天...
  • 东方博物馆之都研学营地项目入选文旅...
  • 看到电动车忘拔钥匙 男子顺手牵羊被刑拘
  • 市公安局反诈中心提醒：虚假、恶意App...
  • 全市政法队伍教育整顿第二次调度会召开
  • 【河洛党史故事】张思贤：高举抗日火...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳江水入洛河 福建“...
    “洛阳造”两款“最智...
    沿河樱花朵朵开 洛阳...
    洛龙区27座城市书房增...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605