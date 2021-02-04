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央视特别节目讲述三星堆与二里头的故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.23 19:07

　　今日，央视新闻频道特别节目《三星堆新发现》播出最新一期，介绍了三星堆文化与其他地域文化之间的联系。节目中，二里头遗址“出镜”，诉说对三星堆文化产生的影响。

　　节目介绍，1986年，三星堆遗址开始第一次大规模考古发掘，一件件造型独特的出土文物让很多人觉得奇怪。但是，在考古专家们看来，这些器物体现出的文化特征与长江流域、黄河流域的其他地域文明有相似或相通之处。

　　节目称，二里头文化是中原王朝文明的先导，这里发掘出了中国最早的青铜礼器群，最早的铸铜作坊等。三星堆文化中的绿松石铜牌饰、牙璋、陶盉等器物，在二里头文化中都有相似品。

　　在节目中，中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛面对镜头介绍了二里头文化对三星堆文化的影响。

　　赵海涛说，在二里头遗址历年的考古发掘中，出土了大量的牙璋。牙璋由器身、柄部和二者之间的阑组成，器身前端有刃，是祭祀的礼器。牙璋在二里头时期有一个重大的变化，就是龙形化，这一特点是早期出土的牙璋所没有的，三星堆文化出现的多件牙璋也都是龙的形象，所以很有可能是二里头文化影响了三星堆文化。

　　二里头文化的牙璋向南方传播，影响了很多地区，其中一条传播渠道是通过湖北、湖南传到了广东、福建、香港，另一条传播渠道是顺着长江一直到了三星堆地区，然后继续向南影响到了越南的北部。这是二里头文化作为当时先进文化强大影响力的重要体现。牙璋所代表的文明、礼制对三星堆地区的发展进程产生了重要影响。

　　“从年代和出土数量上看，三星堆遗址出土的铜牌饰年代比二里头遗址出土的晚，数量也没有二里头遗址出土的多。三星堆文化中铜牌饰的出现应该是受到二里头文化的影响。”赵海涛说。(洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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