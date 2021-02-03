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三星堆文物为何“撞脸”二里头文物？听听考古队长怎么说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 17:34

　　近日，随着一项项考古新成果的公布，位于四川广汉的三星堆遗址备受关注。一些细心的网友发现，三星堆遗址出土的文物中，有一部分与二里头文物十分相似。两个相隔上千公里的遗址，出土文物咋会“撞脸”呢？今日，记者就此采访中国社会科学院考古研究所二里头考古队队长赵海涛。

　　“撞脸”器物一：陶盉

　　二里头陶盉

　　三星堆陶盉

　　三星堆与二里头“撞脸”的文物主要有三种，分别是陶盉、镶嵌绿松石铜牌饰、牙璋。

　　从结构上看，三星堆与二里头的陶盉都是“三条腿、手叉腰、顶半开”，顶部有一短小的管状流。从风格上看，两者都属于“瘦高”型，比如都是“长腿、束腰”与一些地区流行“矮胖”型陶盉明显不同。

　　即使以现在的路程计量，二里头遗址和三星堆遗址也有着上千公里的距离，更不用说当时来往两地有多艰难。那么，为什么两地出土的陶盉有诸多相似之处？究竟是谁影响了谁？

　　赵海涛介绍，根据目前的考古资料，陶盉起源于中原地区，在距今4000多年前的河南龙山文化遗址中就出现过这种器物，而在同时代，整个长江流域都难见到与中原典型陶盉相同的器物。

　　到了二里头时代，二里头文化继承本地龙山文化的陶盉并加以发展，成为贵族专用的酒礼器。此时，三星堆文化突然出现了器型非常成熟且与中原相似的陶盉，这很可能是外来输入的结果。他认为，三星堆的陶盉是受二里头文化的影响出现的。不过，究竟是从二里头文化直接输入，还是从其他文化间接输入，目前仍无法确定。

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[ 责任编辑：崔利利]
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