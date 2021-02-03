今晚打开央视《探索·发现》 看二里头绿松石龙的秘密

刚刚，洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，今晚央视科教频道播出的《探索·发现》栏目，将再次聚焦二里头，讲述《绿松石龙的秘密》。

刚刚，洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，今晚央视科教频道播出的《探索·发现》栏目，将再次聚焦二里头，讲述《绿松石龙的秘密》。

“一些学者认为，二里头绿松石龙形器的出土，为中华民族的龙图腾找到了最直接、最正统的根源，称其为‘超级国宝’。”从央视频播出的预告视频来看，节目将围绕绿松石龙形器的图案特点，探寻华夏龙图腾的演变过程。其中，还会“揭秘”全国各地出土的各类与龙形象有关的器物与绿松石龙的关系，中国社会科学院考古研究所研究员许宏、赵春青等考古专家也将阐述相关研究发现。

如果您没时间看首播也没关系，19日还有重播，此外也可在央视频APP中搜索观看，感兴趣的话就去看看吧！(洛报融媒记者 智慧 通讯员 白雪 文/图)