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二里头遗址申遗列出时间表 今年争取进入“预备名单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.15 19:32

　　近日，河南省文物局透露，二里头遗址申遗将初步分为三个阶段推进，已有时间表和进程表。

俯瞰二里头遗址

　　“申遗文本初步编制工作完成，还要经过一系列的论证和修改。”河南省文物局局长田凯表示，第一阶段主要任务是争取今年将申遗文本做好；待第一阶段基础性系列工作完成后，即可进入第二阶段，即争取将二里头遗址列入《中国世界文化遗产预备名单》；第三阶段，是争取在2023年或2024年，邀请联合国教科文组织相关专家来二里头遗址进行申遗项目考察。

　　据了解，《二里头(2010—2018)》考古报告的编写将于近期完成并印发，为申遗奠定学术基础。此外，围绕二里头遗址申遗的许多基础性系列工作也在推进，其中的重点是做好二里头遗址的考古发掘、研究、保护。

二里头夏都遗址博物馆

　　中国社会科学院考古研究所二里头工作队领队赵海涛介绍，按照计划，今年二里头遗址的考古工作主要是通过考古发掘进一步厘清二里头都邑的边界和多网格状式布局的详情，深化对二里头都邑的整体布局、规划思想及其反映的政治、社会历史问题的认识。

　　在保护利用方面，田凯介绍，将启动立法工作，修订《二里头遗址保护条例》，同时，对遗址本体的保护和展示将继续推行“数字化”等多种方式。

二里头遗址出土文物

　　洛阳市文物局相关负责人表示，“十四五”期间，洛阳将实施世界文化遗产创新发展工程，全面推进二里头遗址申报世界文化遗产工作，争取其2021年进入《中国世界文化遗产预备名单》。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 白雪 文/图/视频)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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