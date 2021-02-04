多彩田园！洛阳特色农业挑起了“金扁担”

春分时节，万物始发，希望在沟域田野间萌发、生长——来到孟津同盟山，万亩梨花竞放，从岭上到山下，树密花稠，游人如织；走进汝阳柏树乡，红薯育苗大棚里的芽苗已经露头，红薯电商小镇里直播带货、生意火爆；再到洛宁上戈，冷库储藏的去年冬天采收的苹果依然酸甜爽脆……

春分时节，万物始发，希望在沟域田野间萌发、生长——

来到孟津同盟山，万亩梨花竞放，从岭上到山下，树密花稠，游人如织；走进汝阳柏树乡，红薯育苗大棚里的芽苗已经露头，红薯电商小镇里直播带货、生意火爆；再到洛宁上戈，冷库储藏的去年冬天采收的苹果依然酸甜爽脆……

产业兴旺是乡村振兴的基础所在。如今，坚持以沟域生态经济的理念发展“三农”，深化农业供给侧结构性改革，特色农业挑起了“金扁担”，正迈向高质高效的发展新境界。

结构调优显特色

一亩园胜过十亩田。当前，农业由增产导向转向提质导向。洛阳山区旱作农业的出路在哪里？

答案是：结构调整、特色发展。

这些年，我市创造性提出发展沟域生态经济，把农村产业结构调整作为一场深刻变革，化地理劣势为产业优势，变传统种养为特色产业，着力培育可持续、高效益的乡村产业经济新形态。

偃师邙岭，地如其名，山坡地十年九旱。曾经，土里刨食“吃不饱”。现在，人换了脑子，地换了种法，4万余亩黄杨蔚为壮观，成为“中国黄杨之乡”，每年从这里出圃的黄杨苗木有7000余亩，销售收入近亿元。尝足了甜头，乡亲们开始瞄准更高层次的园林苗木、盆景盆花乃至鲜切花产业，要“搏出一片新天地”。

物以“硒”为贵，伊川就有着一方富硒地。近年，当地依托50万亩富硒耕地资源，构建了东岭谷子、西岭红薯双翼齐飞的富硒产业格局，产品附加值远超普通农产品。

跳出农业看农业。在农产品供给之外，其多重功能也在得到深度挖掘。在新安大河田园、黄河神仙湾，农事休闲、研学旅行、拓展训练等“农旅双链”的外延业态，已然成为新的增长点。

进入新发展阶段，把握产业发展趋势，我市将持续推动沟域生态经济提质扩面，以结构调整彰显特色优势，加快打造以农业为起点的全产业链优势，推动乡村产业发展向广度深度进军。