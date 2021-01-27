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“国家队”强强联手 助力智慧农业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.15 22:53

　　15日，记者从国家农机装备创新中心获悉，该中心近日与中国农业科学院农田灌溉研究所签订战略合作协议，双方将发挥各自优势，以项目为抓手开展联合攻关，推动智慧农业引领高质量发展。

　　根据规划，双方未来合作内容包括但不限于：加快实现高效节水灌溉技术和智能水肥一体化等先进技术的创新与规模化应用，推动智能农机装备研发与高效节水灌溉新技术的有机融合，扩大国家农机装备创新中心智能农业装备大数据管理平台应用，实现精准化水肥控制和科学化管理，服务企业、服务农民，促进成果转化。

　　近日发布的国家“十四五”规划纲要在《加快发展现代产业体系巩固壮大实体经济根基》等多个篇章和专栏中都提到要发展农机现代化。“此次合作，也是我们积极响应国家号召的表现，将加快双方科技创新成果落地，推动我国现代化农业实现进一步发展。”国家农机装备创新中心总经理王云飞表示。

　　作为我国农机行业首个国家级制造业创新中心，除了此次强强联手外，国家农机装备创新中心近来喜讯不断：该中心研发的多款中小型设备已实现销售；依托搭建的智能信息采集终端平台，目前中心正在和广西相关部门合作进行甘蔗全程机械化作业的远程检测，助力国家有关糖业发展的支持政策落实。

　　根据近日公布的2021年洛阳市第一批重点建设项目名单，该中心今年还将打造农业装备大数据平台、“神农一号”芯片、新能源动力无人驾驶拖拉机等7个子项目，进一步壮大全市“6+3+X”新型产业专业园区力量。

　　中国农业科学院农田灌溉研究所是我国唯一专业从事农田灌溉研究的国家级科研机构，主要从事作物灌溉理论、灌溉排水新技术与新设备、农业水资源合理利用与水环境保护等方面的理论研究、技术开发与成果推广，具有独特的人才、技术和“国家队”品牌优势。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 许予永 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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