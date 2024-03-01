洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

逃离喧嚣！洛阳“青年养老院”带你体验慢生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.21 08:42

　　养老院是为老年人提供服务，让其安享晚年的地方。如今，洛阳出现了“青年养老院”，创办者是一群二三十岁的年轻人。

　　创办“青年养老院”，是否意味着鼓励青年放弃努力、听之任之？近日，记者调查了解到，“青年养老院”是为了满足年轻人“放松自己”需求而创办的，所营造出的松弛氛围，可满足一些青年对慢节奏生活的向往，治愈焦虑、舒缓内心。

　　创办者表示，“青年养老院”并非青年“躺平所”，而是通过令人放松、愉悦的休闲方式，让青年调适自我心理，以便养精蓄锐再出发。

年轻人在“青年养老院”里喝茶、聊天

　　“青年养老院”开在郊区，吸引不少人来体验慢生活

　　叶入青年养老院，可能是洛阳第一家“青年养老院”，由王有容、杨依博等年轻人创办，位于我市西郊，离中心城区有20多公里。

　　叶入青年养老院由一栋3层民房改造而成，有8间客房，还设有茶室、书房。这里的桌上、墙上有不少工艺品，装修风格朴素低调，又不失文艺气息。院子里种有杏树、葡萄树、月季等植物，环境清新安静。

　　王有容介绍，“青年养老院”是一处为年轻人提供放松身心的场所，涵盖住宿、休闲娱乐等业态。

　　23岁的田君科是这家“青年养老院”的首批客户之一。他是一名自由职业者，虽然不用像其他年轻人那样每天按时上班，但压力也不小，经常焦虑。前几天，他在网上看到这家“青年养老院”，抱着好奇心过来体验。

　　“我喜欢这里的环境，可以边工作边享受生活。”田君科说，每天忙完工作，他会浇浇花，到麦田边走一走，心情特别放松，心态也好多了。他准备在此长住。

　　30多岁的杨女士是偃师人，在餐饮行业打拼，生活节奏较快，压力较大。她在这家“青年养老院”住了两天，结识了几名老板和一些像她一样来体验慢生活的客户。其间，她还亲自下厨为大家做饭，其乐融融。

　 “青年养老院”和养老无关

　　王有容今年26岁，开过服装店、健身房、传媒公司和茶社，还经营线上项目，这家“青年养老院”是她的第7个创业项目。

　　王有容还是一名“网红”，有粉丝80余万。她前两年最忙的时候，几乎每天凌晨3点多睡觉，早上7点就要起床，身心异常疲惫。为了“逃离”喧嚣的环境，释放内心压力，王有容会外出旅游散心。她刻意避开大城市，远离人员密集、嘈杂的环境，选择相对偏远的地区。

　　今年年初，王有容得知外地出现了“青年养老院”。受此启发，她与朋友合伙开了叶入青年养老院。她表示，“青年养老院”和养老无关，虽然名叫“养老院”，但并不具备养老的功能。

　　杨依博是一名00后，今年23岁。“以前我在外地工作，现在回来创业。”他说，他们开这家“青年养老院”，初衷是为广大年轻人提供一个休闲放松的场所，让大家在这里养花种草、逗猫遛狗，写字看书、品茶交友。这份静谧，恰恰是当前焦虑的年轻人所急需的。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    食品贮存有门道 条件、要求要记清
    食品贮存有门道 条件、要求要记清
    食品贮存有门道 条件、要求要记清
        去超市购买食品，相信大家都会仔细查看商品外包装上的保质期，但是，您是否留心过外包装上的另一行小字——...
  • ·健康快讯：伊滨区护理技能竞赛在北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区举办
  • ·健康快讯：广州市妇女儿童医疗中心专家团赴洛开展医疗工作
  • ·手麻竟是高危信号！这类人要当心……
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 江凌与建业集团董事长胡葆森举行工作会谈
  • “手机变砝码”，实用！洛阳即将全市推广
  • 江凌调研医疗卫生事业发展及重点项目建设
  • 全省最多！洛阳3条河段获评“省级美丽...
  • 家里有血压计市民注意！这些使用误区...
  • 洛阳推出多项优惠政策 打造国内首个汉...
  • 严查群众身边不正之风和腐败问题 推动...
  • 赋能产业升级！洛阳23家单位进入先进...
  • 孟津区送庄镇：甜蜜小西瓜 群众“致富...
  • 聚焦10个重点领域 洛阳部署安全生产“...
    		•
    百姓呼声
    文博体育公园公共绿地可以被承包做商用？
    高铁站网约车停车区被出租车霸占无人管？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    周末的车流

    五龙沟摘杏

    三角梅美丽绽放

    广场健身操舞掠影
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605