逃离喧嚣！洛阳“青年养老院”带你体验慢生活

养老院是为老年人提供服务，让其安享晚年的地方。如今，洛阳出现了“青年养老院”，创办者是一群二三十岁的年轻人。

养老院是为老年人提供服务，让其安享晚年的地方。如今，洛阳出现了“青年养老院”，创办者是一群二三十岁的年轻人。

创办“青年养老院”，是否意味着鼓励青年放弃努力、听之任之？近日，记者调查了解到，“青年养老院”是为了满足年轻人“放松自己”需求而创办的，所营造出的松弛氛围，可满足一些青年对慢节奏生活的向往，治愈焦虑、舒缓内心。

创办者表示，“青年养老院”并非青年“躺平所”，而是通过令人放松、愉悦的休闲方式，让青年调适自我心理，以便养精蓄锐再出发。

年轻人在“青年养老院”里喝茶、聊天

“青年养老院”开在郊区，吸引不少人来体验慢生活

叶入青年养老院，可能是洛阳第一家“青年养老院”，由王有容、杨依博等年轻人创办，位于我市西郊，离中心城区有20多公里。

叶入青年养老院由一栋3层民房改造而成，有8间客房，还设有茶室、书房。这里的桌上、墙上有不少工艺品，装修风格朴素低调，又不失文艺气息。院子里种有杏树、葡萄树、月季等植物，环境清新安静。

王有容介绍，“青年养老院”是一处为年轻人提供放松身心的场所，涵盖住宿、休闲娱乐等业态。

23岁的田君科是这家“青年养老院”的首批客户之一。他是一名自由职业者，虽然不用像其他年轻人那样每天按时上班，但压力也不小，经常焦虑。前几天，他在网上看到这家“青年养老院”，抱着好奇心过来体验。

“我喜欢这里的环境，可以边工作边享受生活。”田君科说，每天忙完工作，他会浇浇花，到麦田边走一走，心情特别放松，心态也好多了。他准备在此长住。

30多岁的杨女士是偃师人，在餐饮行业打拼，生活节奏较快，压力较大。她在这家“青年养老院”住了两天，结识了几名老板和一些像她一样来体验慢生活的客户。其间，她还亲自下厨为大家做饭，其乐融融。

“青年养老院”和养老无关

王有容今年26岁，开过服装店、健身房、传媒公司和茶社，还经营线上项目，这家“青年养老院”是她的第7个创业项目。

王有容还是一名“网红”，有粉丝80余万。她前两年最忙的时候，几乎每天凌晨3点多睡觉，早上7点就要起床，身心异常疲惫。为了“逃离”喧嚣的环境，释放内心压力，王有容会外出旅游散心。她刻意避开大城市，远离人员密集、嘈杂的环境，选择相对偏远的地区。

今年年初，王有容得知外地出现了“青年养老院”。受此启发，她与朋友合伙开了叶入青年养老院。她表示，“青年养老院”和养老无关，虽然名叫“养老院”，但并不具备养老的功能。

杨依博是一名00后，今年23岁。“以前我在外地工作，现在回来创业。”他说，他们开这家“青年养老院”，初衷是为广大年轻人提供一个休闲放松的场所，让大家在这里养花种草、逗猫遛狗，写字看书、品茶交友。这份静谧，恰恰是当前焦虑的年轻人所急需的。