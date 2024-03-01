洛阳联手呼伦贝尔推出民俗文化展

昨日，“洛阳古多士风俗犹尔雅——洛阳民俗博物馆馆藏文物展”在呼伦贝尔民族博物馆拉开帷幕，通过百余件精品文物向观众展示河洛民俗文化的魅力。

昨日，“洛阳古多士风俗犹尔雅——洛阳民俗博物馆馆藏文物展”在呼伦贝尔民族博物馆拉开帷幕，通过百余件精品文物向观众展示河洛民俗文化的魅力。

该展览由呼伦贝尔博物院主办，洛阳民俗博物馆、呼伦贝尔民族博物馆承办，现场展出洛阳民俗博物馆馆藏的刺绣、契约、匾额等，通过生业多姿、川原多娇、社风淳厚、礼俗尔雅四个部分，深入挖掘阐释河洛地区的传统民俗文化。

在展览现场，观众可以了解二十四节气与洛阳的关系，了解河洛地区一年的主要农事活动；还可以看到洛阳旧时的集会贸易和庙会场景，通过店铺招牌、货郎担等了解洛阳的商业发展历史；通过现场展出的汉服、云肩、荷包等，可以找到中华传统文化传承至今的审美基因。此外，集书法、辞赋、雕刻、印鉴于一体的珍贵匾额，向大家传递出中华民族的思想观念、处世哲学和道德规范。

展览主办方表示，中华文明博大精深、源远流长，由各民族优秀文化百川汇流而成。河洛地区是中华文明的重要发祥地，历史悠久，文化底蕴深厚。早在17世纪，万里茶道就将内蒙古与洛阳相连，借助本次展览，双方共同搭建了呼伦贝尔、洛阳两地文化交流的桥梁。接下来，两地将进一步加强合作与交流，推出更多彰显地域特色的文化盛宴。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 杨珂馨)