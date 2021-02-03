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李亚主持召开市委常委会会议 深入学习习近平总书记重要指示精神 研究农业农村、安全生产、群团工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.17 08:42

　　15日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，深入学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和在中央农村工作会议上的重要讲话精神，传达省委农村工作会议精神，审议“三农”工作相关文件，对做好安全生产、群团等工作提出要求。

　　会议指出，各级各部门要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，统一到中央、省委和市委对“三农”工作的决策部署上来，以全面推进乡村振兴为总抓手，以高质量发展为主题，推动乡村振兴实现更大突破、走在全省前列。要紧紧扭住重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，巩固好成果、衔接好机制、总结好经验，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续；全面推进乡村振兴，把准目标方向，分类推进实施，健全领导机制，以乡村振兴统揽农村工作全局；扎实推进农业高质量发展，把沟域生态经济作为重中之重，大力发展农业龙头企业、农村电商和冷链物流体系，不断提高农业质量效益和竞争力；全面启动乡村建设行动，坚持规划引领，深化农村人居环境整治，加强农村基础设施建设，提升农村治理水平；不断深化农村土地制度改革、农村集体产权制度改革，培育新型农业经营主体，发展多种形式的适度规模经营。

　　会议强调，要立足实干、务求实效，确保中央、省委、市委关于“三农”工作的部署要求落地生根。要明责任聚合力，坚持五级书记一起抓，县委书记要当好乡村振兴“一线总指挥”，凝聚起推动乡村振兴的强大合力。要明奖惩树导向，用好考核“指挥棒”，将乡村振兴战略实绩纳入各级党政领导班子和领导干部综合考核评价内容。要明政策强保障，既落实好现行政策，又要不断创新完善乡村振兴支持政策，拓宽乡村振兴投入渠道。要重实干见实效，将群众满意作为重要评价依据，抓好国土绿化、森林防火、麦田管理、春耕生产等工作，做好蔬禽蛋奶供应保障和农资保障工作，真正以实招见实效、以实干抓落实。

　　会议审议了《洛阳市加强安全生产责任落实若干制度》，指出各级各部门要从讲政治高度，深刻认识安全生产工作的重大意义，树牢底线思维，增强忧患意识，坚决克服松劲心态、麻痹思想，把安全发展理念贯穿各领域和全过程，推动安全生产形势持续稳定向好。要紧盯重点，深入开展安全隐患排查整治，狠抓煤矿、非煤矿山、危险化学品、建筑施工、地铁、交通运输、消防、森林防火等重点行业领域安全防范工作，紧盯重要时间节点，落实严密措施，坚决遏制各类事故发生。要加强领导，各级党委政府认真履行安全生产领导职责，各行业主管部门落实好监管责任，各相关企业担负起主体责任，切实扭紧责任链条，推动各项工作落实落地。

　　会议听取了市总工会、团市委、市妇联、市科协、市文联、市社科联、市残联、市工商联、市侨联等群团组织工作汇报，强调各级各部门特别是各群团组织要深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作的重要指示，充分认清做好新时代群团工作的重要意义，努力做到服务大局有作为、建功立业走在前。要紧紧抓住庆祝建党100周年这条主线，谋划组织好纪念活动，结合党史学习教育，引导广大服务对象更加坚定自觉地听党话、跟党走。要始终服务全市改革发展大局这个中心，围绕深化提升“9+2”工作布局，高质量建设现代化洛阳都市圈，确保“十四五”开好局起好步，聚焦党政所需、群众所盼、群团能为找题目做文章，确保更有作为、更有地位。要当好党联系群众的桥梁，坚持以群众为中心，服务更加广泛的人民群众。各级党委要把党的群团工作摆上重要议程，坚持党的领导，夯实基层基础，持续转变作风，不断加强群团组织自身建设。

　　会议还研究了其他事项。(记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利]
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