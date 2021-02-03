洛阳两所高校可招收第二学士学位生

教育部日前印发通知，明确第二学士学位招生计划重点向国家急需紧缺学科专业领域倾斜，第二学士学位招生范围、报考条件和考试招生办法由高校自主确定。我市两所高校的15个专业已在教育部备案，今年有望招收第二学士学位生。

教育部日前印发通知，明确第二学士学位招生计划重点向国家急需紧缺学科专业领域倾斜，第二学士学位招生范围、报考条件和考试招生办法由高校自主确定。我市两所高校的15个专业已在教育部备案，今年有望招收第二学士学位生。

据悉，教育部重点支持高校在国家急需的公共卫生与预防医学、应急技术与管理、电子信息、大数据、网络空间安全、集成电路、能源动力、生物与医药、养老护理、家政服务等相关领域增设第二学士学位专业。学生学习这些专业毕业后将具有一定的就业优势。

市教育局相关负责人介绍，目前，河南科技大学的经济学、机械设计制造及自动化、车辆工程、电子科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、物联网工程、农业机械化及其自动化、信息管理与信息系统、会计学等10个专业，以及洛阳师范学院的学前教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、旅游管理等5个专业已在教育部备案，今年有望招收第二学士学位生。

●第二学士学位将为高校毕业生创造更多再学习机会

市教育局有关负责人介绍，此次教育部印发《关于进一步做好第二学士学位教育有关工作的通知》，旨在充分发挥高等教育资源优势，加快培养社会紧缺人才，大力培养复合型人才，缓解结构性就业矛盾，进一步稳定就业、增强学生就业能力。

据介绍，第二学士学位教育作为大学本科后教育，将为高校毕业生创造更多再学习机会，增强学生就业创业能力。

按照该通知要求，学生不仅可以报考与原本科专业分属不同学科门类的第二学士学位专业，还可以报考与原本科专业属于同一学科门类、但不属于同一本科专业类的第二学士学位专业，大大拓宽了学生的学习专业。

据介绍，第二学士学位招生计划在国家普通本科总规模内单列下达，重点向上一年度计划执行情况较好的高校、国家急需紧缺学科专业领域倾斜。教育部支持高校在重点领域和依托“双一流”建设学科、优势特色学科、国家级和省级一流本科专业合理申请增设第二学士学位专业。

●哪些人可以报考

市教育局相关负责人介绍，第二学士学位主要招收当年普通高校本科毕业并获得学士学位的应届毕业生，以及近三年普通高校本科毕业并获得学士学位、目前未就业的往届生。

第二学士学位招生范围和报考条件由高校自主确定，可以只招收本校学生，也可以跨学校招生。对本校毕业生可根据在校期间学业成绩等情况，灵活制定考评办法；对跨校报考的学生应通过考试录取。第二学士学位生在生均拨款、学生资助、收费等方面参照相应专业本科生执行。

为解决学生后顾之忧，第二学士学位毕业生按当年应届生身份派遣并办理相关就业手续。如中途退学，对于以应届毕业生身份入学的，按退学当年应届本科毕业生身份派遣。(记者 孟山)