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洛阳今天晴天到多云 气温7℃到19℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-14 09:32

　　初冬时节，树木迎来了一年中最绚烂的季节。绿的、红的、黄的，把城市装点成了一个色彩斑斓的世界。

　　这个双休日，依然是晴好天气。市气象台根据最新的气象资料分析，受高空短波槽影响，预计我市今天晴天到多云，东北风3级左右，气温7℃到19℃。明天多云间晴天，偏东风2级到3级，气温6℃到18℃。

　　冷空气马上要来“放大招”，您做好保暖准备了吗？能否“见招拆招”？市气象台预计，16日夜里到18日，受高空低槽和冷空气的共同影响，我市有一次明显降雨过程，气温较前期有所下降。

　　明日为农历十月初一，是民间的祭祖节，也叫“寒衣节”。以往，人们在祭祀时，会把冥衣焚化给祖先，叫“送寒衣”。相传，“十月一，送寒衣”的习俗源于商人的促销伎俩。这个商人生于东汉，是造纸术发明人蔡伦的大嫂慧娘。她见造纸有利可图，就鼓动丈夫蔡莫向弟弟学习，只可惜学艺不精，造出来的纸质量低劣，无人问津。这夫妻俩演了一出“双簧”，让人们误以为纸是阴间的钱财，于是销量大增。

　　如今，文明祭祀已成主流，焚烧纸钱的习俗被逐渐摒弃。改变的是祭祀习俗，不变的是生者对逝者的哀思和怀念。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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