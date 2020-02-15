明日0时今冬供热拉开帷幕 供热开始前需要做这些准备

明日0时，今冬供热拉开帷幕。目前，我市供热企业已开始对管网逐步升温，进入倒计时状态。在供热开始前的这段时间，用户需要做哪些准备？供热初期，哪些问题容易影响供热质量？记者采访供热企业工作人员为您解答。

明日0时，今冬供热拉开帷幕。目前，我市供热企业已开始对管网逐步升温，进入倒计时状态。在供热开始前的这段时间，用户需要做哪些准备？供热初期，哪些问题容易影响供热质量？记者采访供热企业工作人员为您解答。

●供热前，最好将暖气片周围的杂物清理干净，不要将暖气片密封起来，应保持良好的散热空间。

●往年供热初期，总有用户反映家中不热，工作人员到场后发现，实际上是暖气阀门没有打开。一般情况下，暖气片上的调节阀门顺时针方向旋转为关闭，逆时针方向旋转为开启。阀门打开后，可以听到水流的声音。

●目前，多数供热小区的热力站已经开始运行。室内阀门打开后，要注意检查供热设施是否存在漏水现象，要着重检查暖气片与管道之间的连接处，接缝的地方最好用手摸一下。如果漏水严重，应立即用厚毛巾、抹布等物品堵住出水口，关闭阀门，然后请专业人员维修。

●往年，不少用户在将室内暖气片阀门打开后发现，有的房间暖气片温度高，有的房间则温度低。在总流量固定的情况下，如何调节不同房间的流量呢？供热企业工作人员建议，如果是并联连接的暖气片，可以把第一片暖气片阀门关小，然后按按顺序依次把之后的阀门开大，逐个调节；如果是串联连接的，则需要把暖气片上的阀门都开到最大。完成调试后，就不要随意关闭或开启阀门了。

●供热初期造成暖气不热的常见因素是“气阻”，即室内管道和散热器中存有空气。如果家中暖气片不热，可将排气阀打开，操作时应缓慢打开排气阀间断排气，有水流出时关闭阀门即可。注意不要拧得太紧，以防阀门损坏。

●供热后，不要取用暖气水。一方面，室内升温就是依靠热水循环实现的，若取用暖气水，极易导致供热系统缺水，影响供热效果。另一方面，为防止管道、阀门腐蚀锈化，供热系统中的水都含有一定量的化学药剂，水质不符合生活用水标准，使用暖气片中的热水会损害身体健康。

今冬供热期，晚报问暖热线将继续为您服务，您在用热过程中有相关问题，可以拨打66778866或通过洛阳网百姓呼声平台进行咨询，记者将联系供热企业协助您解决。（记者 郭飞飞）