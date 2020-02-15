洛阳着力推动健康洛阳建设提速提质——夯实高质量发展健康之基

大病专项救治病种由25种扩大到30种、家庭医生签约服务覆盖率达到100%、完成150所村卫生室提升改造……今年，我市将推动健康洛阳建设提速提质与加快副中心、都市圈建设紧密结合，不断改善卫生健康服务条件，持续优化健康生活环境，在增进民生福祉的同时，更好支撑洛阳转型发展高质量发展。

大病专项救治病种由25种扩大到30种、家庭医生签约服务覆盖率达到100%、完成150所村卫生室提升改造……今年，我市将推动健康洛阳建设提速提质与加快副中心、都市圈建设紧密结合，不断改善卫生健康服务条件，持续优化健康生活环境，在增进民生福祉的同时，更好支撑洛阳转型发展高质量发展。

加快补齐公共卫生短板

天气转冷，位于万安山南麓的豫西公共卫生中心项目建设工地，依旧是一派热火朝天的繁忙景象。作为我市公共卫生领域补短板重大项目，该项目从谋划到建设全程加紧推进。建成后，这里将成为集医疗、教学、科研、预防、保健、康复及应对突发公共卫生事件于一体的现代化三级综合性传染病医院，进一步提升我市医疗公共卫生服务水平和处理重大公共卫生事件的能力，服务范围可辐射整个豫西地区。

今年，突如其来的疫情对公共卫生服务体系提出了更高的要求。我市以抗疫斗争为契机，围绕固根基、强保障、防风险，谋划实施一系列重大项目并推出具体举措，加快补齐公共卫生短板。

眼下，市疾控中心派驻伊滨区、高新区的疾病预防控制所工作人员，正针对秋冬季疾病预防开展工作。这两个疾病预防控制所自今年8月设立以来，填补了伊滨区、高新区没有专职疾控机构的空白，也将进一步筑牢辖区居民健康防线。

通过完善分级、分层、分流重大疫情救治机制，我市进一步健全公共卫生医疗专家库，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同。同时，强化应急救助、应急防控，健全重大疫情补充医疗保险制度和应急医疗救助制度，医保异地结算更及时更便捷，加快建立洛阳都市圈重大突发事件联防联控机制。

全面建设区域医疗中心

今年8月，“上海儿童医学中心-洛阳市中心医院定点合作中心”在市中心医院揭牌，同时“护佑童心”“静好童年”两大救治项目在我市启动，洛阳乃至豫西北地区儿童重点疾病防治能力大大提升。如今，随着合作深入推进，已有越来越多的患儿在洛阳享受到了国家级的优质医疗资源。

“这是我市全面做好区域医疗中心建设，加快副中心、都市圈建设的一项重要举措。”市卫健委相关负责人介绍，上海儿童医学中心是国家儿童医学中心、国家卫生健康委首批小儿先天性心脏病诊断和介入治疗继续教育的培训基地，我市将不断加强与其在学术、业务、人才培养等方面的交流与合作，提升区域专科疑难重症医疗、科研、教学、管理、服务水平，推进全市儿科疾病诊疗技术水平再上新台阶。

今年，我市持续加大医疗领域开放力度，积极引进优质医疗机构、医疗平台、医疗人才和管理团队，推动更多高水平医疗机构落地洛阳。同时，持续抓好中医骨伤科国家区域医疗中心建设，加快推进省第二儿童医院、市中医院伊滨医院、伊滨医院等项目建设，瞄准“呼吸病学、儿童医学区域医疗中心”的目标奋力前进，不断提升医疗服务影响力辐射力。

用全民健康托起全面小康

今年5月，我市出台的《关于推进健康洛阳行动的实施意见》提出，从全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康和防控重大疾病等3方面实施15项行动，为推动健康洛阳建设提速提质绘就了“路线图”和“施工图”。到2022年，促进全民健康的政策体系将基本建立，全民健康素养水平稳步提升，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，致残和死亡风险逐步降低，重点人群健康状况显著改善，人均预期寿命保持在全省前列。

“我们要用全民健康托起全面小康。”该负责人介绍，随着医疗卫生服务水平大幅提升，我市重大疾病防治卓有成效，主要健康指标优于全国全省平均水平。同时，“互联网+医疗健康”加快发展，建成覆盖市县乡村四级的互联网医院，全民健康信息系统实现医疗机构全覆盖。

下一步，我市将在抓紧抓实抓细常态化疫情防控的基础上，进一步深化医疗卫生体制改革，推动中医药振兴发展，深化“健康+”产业融合发展，扎实推进健康扶贫，让群众“少生病”“看得起病”“看得上病”，夯实高质量发展健康之基。（记者 智慧 通讯员 耿梅）