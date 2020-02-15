洛阳今天多云间阴天 气温9℃到18℃

今天多云间阴天，偏东风2级转3级到4级，阵风5级，气温9℃到18℃。

最近的天气就像在复制粘贴一样，少有变化。早晚寒凉午间暖，秋意冬韵兼有。

这可难倒了不少气象工作者。@河南气象微博小编就感到了“失业”的危机，感慨：“这天气，拿什么吸引你的注意？”“看看卫星云图，就像‘双十一’过后的钱包，干干净净。”

天气不仅稳定，而且暖得反常。中国气象频道气象分析师信欣说，近期，由于气温偏高，预计中东部地区本月中旬总体继续偏暖，换季进程会推迟。以下城市常年入冬时间为：天津11月11日、石家庄11月7日、西安11月9日，郑州和济南都是11月11日，从目前来看都可以确认冬季迟到了。

这两天，虽然天气持续偏暖，但暗藏气温波动。市气象台根据最新的气象资料分析，短期受平直西风环流和冷空气影响，我市气温略有下降。预计今天多云间阴天，偏东风2级转3级到4级，阵风5级，气温9℃到18℃。明天多云间阴天，偏东风2级到3级，气温7℃到18℃。下周，预计降温幅度较大。

立冬过后，建议早睡晚起，让睡眠时间长一点，促进体力恢复，最好等太阳出来以后再起床运动。运动前要充分热身，逐渐增加运动量，避免在寒冷天气运动。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）