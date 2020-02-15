洛阳启动重污染天气橙色预警响应

洛报融媒记者今天从洛阳市污染防治攻坚办获悉，为应对重污染天气过程，洛阳已启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应。

洛报融媒记者今天从洛阳市污染防治攻坚办获悉，为应对重污染天气过程，洛阳已启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应。

据介绍，根据最新气象预报及空气质量预测，2020年11月12日起，洛阳市风力减弱、湿度增加，高湿静稳态势明显，扩散条件转差，预计11月12日至17日将出现重度污染过程。为削减污染峰值、缩短污染时长、降低污染程度，科学有效应对重污染天气，按照《洛阳市重污染天气应急预案》有关规定和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于启动重污染天气预警响应的紧急通知》要求，经洛阳市政府批准，从2020年11月10日22时起全市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应(解除时间另行通知)。

根据要求，橙色(Ⅱ级)预警期间，全市的工业源、扬尘源和移动源应按照生态环境部审定的洛阳市2020年应急减排清单要求落实应急减排措施，确保在橙色(Ⅱ级)预警响应期间，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和VOCs等主要污染物减排比例分别不低于全社会排放总量的20%以上。（洛报融媒记者 李三旺）