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喜欢中国画，快来洛阳美术馆欣赏吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-10 19:50

　　10日，际会河洛——2020第三届全国省市中国画学会会长作品展及河南省第十九届中国画艺术展暨河南省中国画学会第六届学术展在洛阳美术馆开幕。

　　际会河洛——2020第三届全国省市中国画学会会长作品展，共征集全国省市中国画学会会长们的妙手丹青126幅。这些作品中，既有描绘祖国大好河山的风土人情，也有反映历史变迁的时代华章，文化内涵和艺术技巧皆有可观。

　　河南省第十九届中国画艺术展暨河南省中国画学会第六届学术展自今年9月启动征稿活动以来，得到了全省国画家以及国画爱好者的积极响应，共征集中国画作品614幅。经公开、公平的细致评审，入选190幅，获奖43幅。此次展览的作品更加体现创作风格的多元化、绘画语言的独特性，较充分地彰显出河南省国画家守正创新、勇于开拓的艺术精神。

　　经过多年努力，这两个画展已成为河南省中国画学会的品牌性展览，在全省乃至全国国画界都产生了较为广泛的影响。

　　本次双展活动将持续到12月6日(每周一周二闭馆)，感兴趣的市民可前往洛阳美术馆免费参观。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 牛珂 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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