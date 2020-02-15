洛阳这条高速公路有新进展 其中一段今年年底通车

今日，洛报融媒记者从郑西高速尧栾西段工程(简称尧栾西高速)、栾卢高速工程项目指挥部获悉，目前，两项目稳步推进。其中，尧栾西高速尧栾段今年年底建成通车，栾双段预计明年建成通车，其控制性工程——伏牛山隧道目前基本完成；栾卢高速的路基、桥梁、隧道、涵洞、防护等工程全面开始。

今日，洛报融媒记者从郑西高速尧栾西段工程(简称尧栾西高速)、栾卢高速工程项目指挥部获悉，目前，两项目稳步推进。其中，尧栾西高速尧栾段今年年底建成通车，栾双段预计明年建成通车，其控制性工程——伏牛山隧道目前基本完成；栾卢高速的路基、桥梁、隧道、涵洞、防护等工程全面开始。 尧栾西高速 今日，洛报融媒记者从郑西高速尧栾西段工程(简称尧栾西高速)、栾卢高速工程项目指挥部获悉，目前，两项目稳步推进。其中，尧栾西高速尧栾段今年年底建成通车，栾双段预计明年建成通车，其控制性工程——伏牛山隧道目前基本完成；栾卢高速的路基、桥梁、隧道、涵洞、防护等工程全面开始。 郑西高速尧栾西段 尧栾西高速 ●项目概况 该项目于2016年9月27日开工：穿越伏牛山区腹地，起于平顶山市鲁山县赵村，顺接郑尧高速，向西经过洛阳市嵩县、栾川两县，与南阳市西峡县312国道相交而终，全长141.08公里；分尧山至栾川、栾川至双龙、双龙至西峡三段进行建设，其中，尧栾段、栾双段涉及洛阳市。该项目建设总投资约为193.86亿元，平均每公里造价1.37亿元； ●目前建设情况 尧栾段路基、桥梁工程、隧道工程已全部完成，路面、房建工程接近尾声；绿化、机电、交安等工程稳步推进。 栾双段累计完成：桥梁下部结构、梁板预制、现浇梁板等工程已完成；路基、涵洞、梁板安装、隧道开挖等工程接近尾声；桥面铺装、护栏安装稳步推进；控制性工程伏牛山隧道基本完成。 尧栾段预计今年年底建成通车；栾双段项目土建收尾、附属工程已启动，预计明年建成通车。 栾卢高速 ●项目概况 该项目于2019年3月22日开工：起于洛阳市栾川县庙子镇，向西经栾川县城北、石庙镇、陶湾镇、叫河镇进入三门峡市卢氏县，终于卢氏县横涧镇附近的三淅高速，全长约75.33公里，其中，洛阳境段长约50.7公里。 ●目前建设情况 目前，路基、桥梁、隧道、涵洞、防护等工程全面开始。其中，桥梁桩基建设4038根，超过总工程量的七成；桥梁墩柱建设898根；涵洞通道建设51个；隧道掘进1.24万米。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）