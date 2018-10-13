洛龙区全民阅读活动开幕！27个城市书房举办多场精彩活动

今日上午，洛龙区城市书房“古都新生活城市阅读季”暨全民阅读活动在宜人坊城市书房开幕。

今日上午，洛龙区城市书房“古都新生活城市阅读季”暨全民阅读活动在宜人坊城市书房开幕。

该活动从即日起至2021年1月31日结束。期间，洛龙区27个城市书房每周六上午将开展精彩活动：

“如许读书会”读书分享。开展读书分享交流会,每次活动选定一本书，在书房管理员组织下开展读书心得交流分享。

“为你开讲”公益讲座。由志愿者团队组织开展书画、健康养生、急救知识、心理知识、家风我传承、社会理论知识、人文历史等讲座活动。

“童心童趣”儿童活动。由志愿者个人或团队组织儿童开展绘本阅读、科学小实验、绘画、少儿英语、围棋、黏土制作等相关活动。

“品味生活”分享沙龙。由志愿者个人或团队组织群众开展花艺、茶艺、甜品制作等相关活动。

“教你一招”生活技巧。由志愿者个人或团队组织群众开展编织、变废为宝、家务技巧等相关活动。

“非遗我传承”非遗活动。由志愿者个人或团队中非遗传承人组织群众开展面塑、剪纸、陶艺、制鼓、葫芦画等相关活动。

“音韵悠扬”器乐教学。由志愿者个人或和团队组织群众开展葫芦丝、笛子、古筝等器乐和声乐教学。

洛龙区的27座城市书房还设置“漂流书信箱”，读者可将自己对阅读、生活等方面的见解、感受写成书信，投入城市书房的书信箱内，书信箱会在洛龙区的书房内进行流转，读者可以通过信件交流思想。

洛龙区的城市书房还开展“传声壁”线上互动活动。在城市书房内墙面安装二维码扫码牌，读者可以扫描二维码进入微信公众平台，把对城市书房的建议和意见告诉管理人员。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 张俊望）