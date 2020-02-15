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最美好的地方
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 文萃  来源： 洛阳网 2020-10-28 10:16

你说，

世上最美好的地方是课堂。

老师讲的眉飞色舞，

学生听得如醉如痴。

传道、授业、解惑，

汲取、思考、创新。

文化与精神薪火相传，

点燃了学子们追求真理的激情。

我想，

世上最美好的地方，

还有图书馆和书店。

与经典同行，与名著为伴，

书香氤氲，岁月静好。

在文化长河中留连忘返，

行未远，心已醉。

你说，

世上最美好的地方还有好多好多，

我想，

诗和远方以及神往已久的地方，

还有充满阳光和希翼的地方

应该都是好地方吧！

心中若有桃花源，

何处不是水云间！

(郑州大学 吴艳利)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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