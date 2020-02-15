你说，世上最美好的地方是课堂。老师讲的眉飞色舞，学生听得如醉如痴。
你说，
世上最美好的地方是课堂。
老师讲的眉飞色舞，
学生听得如醉如痴。
传道、授业、解惑，
汲取、思考、创新。
文化与精神薪火相传，
点燃了学子们追求真理的激情。
我想，
世上最美好的地方，
还有图书馆和书店。
与经典同行，与名著为伴，
书香氤氲，岁月静好。
在文化长河中留连忘返，
行未远，心已醉。
世上最美好的地方还有好多好多，
诗和远方以及神往已久的地方，
还有充满阳光和希翼的地方
应该都是好地方吧！
心中若有桃花源，
何处不是水云间！
(郑州大学 吴艳利)
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