你说，世上最美好的地方是课堂。老师讲的眉飞色舞，学生听得如醉如痴。

你说，世上最美好的地方是课堂。老师讲的眉飞色舞，学生听得如醉如痴。 你说， 世上最美好的地方是课堂。 老师讲的眉飞色舞， 学生听得如醉如痴。 传道、授业、解惑， 汲取、思考、创新。 文化与精神薪火相传， 点燃了学子们追求真理的激情。 我想， 世上最美好的地方， 还有图书馆和书店。 与经典同行，与名著为伴， 书香氤氲，岁月静好。 在文化长河中留连忘返， 行未远，心已醉。 你说， 世上最美好的地方还有好多好多， 我想， 诗和远方以及神往已久的地方， 还有充满阳光和希翼的地方 应该都是好地方吧！ 心中若有桃花源， 何处不是水云间！ (郑州大学 吴艳利)