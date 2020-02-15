洛阳印发方案推进新型基础设施建设　将开展8类23项重点工作

记者日前从市发改委获悉，《2020年洛阳市推进新型基础设施建设实施方案》近日正式印发，将通过促进新基建与洛阳产业发展有机结合，着力发展新制造、新消费、新服务，不断厚植高质量发展新优势，为我市加快建设副中心强基础、增动力。

记者日前从市发改委获悉，《2020年洛阳市推进新型基础设施建设实施方案》近日正式印发，将通过促进新基建与洛阳产业发展有机结合，着力发展新制造、新消费、新服务，不断厚植高质量发展新优势，为我市加快建设副中心强基础、增动力。

根据该方案，我市将坚持“网、用、产、研”一体发力，开展8类23项重点工作，力争通过多端发力，在今年实现基础设施更加完善、应用场景明显拓宽、产业主营业务收入同比增长15%以上、全市建成30个新基建领域技术创新平台并实施新基建领域技术攻关5项以上等目标。

在实现路径上，该方案针对新基建领域初步谋划了总投资2390亿元的项目210个。其中，2020年计划实施135个项目，总投资806亿元，年度计划完成投资195亿元。

在推进5G等网络基础设施建设应用方面——

我市将完成5G基站专项规划，扩大5G建站规模，推动5G网络全覆盖。

推动5G系列应用场景建设，在智慧文旅、智慧医养、智慧市政、智慧物流等方面重点发力，同时探索5G在智慧教育、智慧农业、智慧水利、智慧园区等领域的场景应用，形成以应用带产业、以产业促发展的互动格局。

推动5G及关联电子信息产业发展，抢抓5G建设机遇，紧盯5G通信、芯片制造等产业链核心缺失环节，着力建链补链、招大引强，培育完善的5G及关联电子信息产业体系。

在加快大数据中心建设应用步伐方面——

我市将推进数据中心科学布局、集约建设、绿色发展，聚焦质量提升，加快数据中心从存储型向计算型转变。

加强政务大数据资源共享应用，促进城市政务大数据融合，为城市综合管理和服务供给提供智力支撑和决策参考。

推动大数据与行业融合协调发展，实现大数据产业与生产、生活领域各环节的深度融合，助推各行业数字化转型升级。

在推动工业互联网加快发展方面——

我市将建设全面互通的工业互联网，加快建设全国工业互联网标识解析二级节点，在2020年建成1家省级工业互联网平台，标识解析注册量突破100万。

开展工业互联网技术示范应用，评估试点示范成效，总结推广试点示范先进经验，加速引导企业“上云上平台”，在2020年打造2个工业互联网应用试点示范项目。

推进工业互联网产业应用，在2020年使得综合标识解析体系在2个以上产业推广应用，500家企业实现“上云”。

在统筹推进人工智能产业建设方面——

我市将加强人工智能研发，引导和支持企业开展语音智能、机器人等关键核心技术的研发，掌握一批具有自主知识产权的核心技术。

持续壮大人工智能产业，推动建设智能超算平台，构建新一代人工智能产业链，建设全国领先的特种机器人研发和产业化基地。

在积极推进特高压建设方面——

我市将服务保障特高压工程建设，支持陕北—湖北±800千伏特高压直流输电工程明年1月竣工。

积极布局特高压及关联产业，加快通达电缆、春宾电缆等企业做大做强，加快特富特变压电磁器件二期项目建设。

在大力发展城际高速铁路和城际轨道交通方面——

构建全市智能公共交通体系，推进轨道交通数据中心建设，推动交通枢纽站场“5G+Wi-Fi”网络全覆盖，在2020年建成洛阳市智慧公交项目(一期)，完成100个智能公交站牌建设。

培育壮大轨道交通装备产业，建设国内最大的轨道交通装备产业检修再制造生产基地，推动高铁轴承研发生产和上线试用。

在发展新能源充电桩等能源基础设施方面——

推进充电设施普及提升，建设省市统一的充电设施公共信息智能服务平台，周期性完成充电设备升级换代，实现充电服务体系的持续优化提升。

做强新能源充电桩产业链，大力发展新能源汽车充电桩生产制造、运营服务等关联产业，鼓励各类市场主体依托平台开展服务，提升充电运营服务水平。

在实施科创引领行动方面——

我市将系统布局产业技术创新基础设施，充分发挥科研院校作用，深化新基建应用技术研发，多出战果、强化支撑，在2020年，新增创新平台(载体)300个。

积极与新基建龙头企业开展合作，充分发挥华为、中兴、中国电子、中安北斗等企业在技术、平台、产业链等方面的优势，在产、用、研等领域发力，培育融通发展的应用场景创新生态。

加强新基建人才引进与培养，积极引进大连理工大学、西安交通大学等在洛建设研发机构，鼓励市内高校、职业技术院校增设或调整相关专业，补齐新基建人才短板和产业创新短板。

我市针对新基建领域初步谋划总投资2390亿元的项目210个

其中——

通过三年建设期，全市新增集中充电站7座以上、新增公共充电桩9500个以上，城市区公共充电桩(含充电端口)车桩比低于6∶1，优于国家7∶1的现行标准

将构建完善多层次轨道交通网络，推动洛阳铁路枢纽总图规划年底前获国铁集团、省政府联合批复，力争郑登洛、郑巩洛城际铁路早日开工建设，谋划组团轨道交通互联互通，确保地铁1号线12月前开展联调联试

2020年新建5G基站2900个，全市5G基站总量突破4000个，实现县城建成区及市区5G网络全覆盖

在2020年年底前，建设100条智能化生产线、34个智能车间、14个智能工厂，智能传感器产品和技术服务对全市重点产业领域企业的覆盖率超过50%（记者 陈曦 通讯员 高遵伯）