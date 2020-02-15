加强交通基础设施建设 构建以洛阳为中心的1小时集疏圈

近年，市委、市政府着眼全局，着力加强交通基础设施建设，在加快“六组团”与中心城区的快速交通连接基础上，积极探索推动与洛阳都市圈辐射区域的交通连接，积极打造内联外通的交通网，为提升城市综合竞争力、区域辐射力奠定了坚实基础。

地铁1号线电力廊道建设

建设洛阳都市圈，交通集疏圈是基础支撑。

近年，市委、市政府着眼全局，着力加强交通基础设施建设，在加快“六组团”与中心城区的快速交通连接基础上，积极探索推动与洛阳都市圈辐射区域的交通连接，积极打造内联外通的交通网，为提升城市综合竞争力、区域辐射力奠定了坚实基础。

市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，要构建便捷顺畅的都市圈交通网，协同推进城际铁路、轨道交通、枢纽场站等基础设施建设，构建以洛阳为中心、辐射周边的1小时集疏圈。

交通先行助力洛阳都市圈建设

构建半小时交通圈，是我市实施“一中心六组团”发展战略的目标之一。随着一条条快速通道陆续建成通车，目前，中心城区与偃师、宜阳、伊川、孟津、新安、吉利的半小时交通圈已具雏形。

通达则地盛。现代交通是现代基础设施体系的关键要素，也是考量一个城市现代化程度和辐射带动作用的重要指标。洛阳都市圈建设发展大潮中，交通畅联也将继续发挥“先行官”作用。

省委、省政府支持洛阳加快建设副中心城市的若干意见中明确提出，支持建设郑登洛、郑巩洛城际铁路，统筹实施焦济洛城际铁路，规划研究洛阳至三门峡城际铁路。支持城市轨道交通二期报批，加快建设城市快速通道，适时启动中心城区至六组团县(市)轨道交通规划研究。

在“一中心六组团”快速通道基础上，我市又积极谋划连接济源等地的快速通道，着力打造1小时集疏圈。按照洛阳与济源融合发展的有关意见，两地将共同发力，加快推进焦济洛城际铁路、组团高速环线邵原至新安段等重点互联互通项目的前期工作；加快济源至洛阳西高速公路项目建设，年底前建成通车；加快确定济洛快速通道线位和建设方案。

同时，我市与周边其他城市的对接，已全面推进。在洛阳都市圈交通项目对接会上，孟州、汝州等地的交通运输系统代表纷纷表示，要着力推进国道207改线和黄河大桥、偃师至孟州沁阳高速、国道344汝州至洛阳段改建等项目，积极融入洛阳都市圈。

市交通运输局相关负责人表示，将全面提升与济源、平顶山、三门峡等洛阳都市圈核心区、辐射区的快速通达能力，为建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供有力支撑。

洛阳龙门站综合交通枢纽北广场地下入口

建设六大综合交通枢纽 打造洛阳城市对外门户

综合交通枢纽，是城市的对外门户。

按照市委、市政府“9+2”工作布局，我市规划了洛阳龙门站、洛阳火车站、机场、涧西谷水、白马寺、伊滨六大综合交通枢纽，更好满足市民对多种交通方式近距离换乘的需求。

今年4月，洛阳龙门站综合交通枢纽北广场地面和地下停车场正式投用。作为近年我市改造提升后率先投用的综合交通枢纽，其在城市发展中扮演着越来越重要的角色。

作为集高铁、长途汽车、地铁、公交、出租等功能于一体的大型综合交通枢纽，洛阳龙门站综合交通枢纽是市委、市政府启动实施的第一个综合交通枢纽。在原有高铁站的基础上，新建了长途汽车站，规划了高架送客匝道，并结合地铁工程建设改造提升了地面广场，添置了地下停车场和部分商业设施。

经过此次改造提升，洛阳龙门站综合交通枢纽北广场面貌焕然一新，功能更加完善，环境更加宜人。在换乘方面，目前可通过地下换乘通道实现就近一体换乘，为市民游客提供了更加便捷的服务体验。

市委十一届十三次全会明确提出，要推进城市综合交通枢纽建设，同时对六大综合交通枢纽明确了节点任务，加快实现高铁、城际、地铁、公交等无缝衔接零换乘。

按照部署，2020年，洛阳龙门站综合交通枢纽将全面建成投用，启动高铁动车所二期前期工作；2021年6月底前，洛阳火车站综合交通枢纽建成投用；到2023年，谷水、伊滨综合交通枢纽建成投用；到2025年，机场、白马寺综合交通枢纽建成投用，实现轨道交通运营组织一体化。

古城快速路

完善快速路网 通行效率高都市韵味浓

近年，洛阳建高架、通隧道，快速路和大型立交如雨后春笋般纷纷上马。2017年“十一”前，中心城区首条高架快速路——古城快速路一期投用，随后，南昌路快速化改造、李屯立交、五龙沟立交、营庄立交等陆续开工投用。

如今，王城大道快速路、古城快速路和邙岭大道、三川大道、南山大道、丝路大道组成的环城快速路均已投用，中心城区“十字+外环”主干快速路网初具规模。

市委十一届十三次全会提出，要全面构建“井字+外环”中心城区快速路网，2020年完成100项建设工程，加快推进古城快速路东延、新伊大街北延等工程。按照计划，到2023年，我市将再实施30项城市主干道、25条“断头路”打通和26项路网结构完善项目，“断头路”全面打通；到2025年，城市区30分钟通勤圈基本形成。

瀍涧大道立交

而正在建设的地铁1号线和2号线一期工程，则更令人期待。2017年6月，地铁1号线全线开工；2019年6月底，地铁1号线“洞通”；当年12月底1号线实现“轨通”，2号线一期开始铺轨作业；2020年7月，1号线实现“电通”，首列车辆成功下线……每一个节点，都在改写着地铁建设的进度；每向前一步，都距离洛阳市民的地铁梦更近一步。

在不久的将来，洛阳市区从东到西、从南到北，市民可乘坐地铁出行，洛阳的城市交通必将更具潮流特色。

加快构建便捷畅通的综合交通体系，打造公路、铁路、航空“三位一体”、内联外畅的国际性综合交通枢纽，实现由交通节点城市向交通枢纽城市转变，全面提升洛阳都市圈的通联度和辐射带动力，古都洛阳将越来越有国际大都市的韵味。（记者 李东慧）