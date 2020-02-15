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2020年度河南省人工智能创新型企业名单出炉 洛阳获认定企业数量位居全省第二
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 09:02

　　在近日召开的全省人工智能产业转移对接会上，省工信厅发布2020年度河南省人工智能创新型企业名单，我市11家企业名列其中，获得认定数量位居全省第二。

　　我市此次入选的11家企业分别是：洛阳智能农业装备研究院、一拖股份、中信重工、中科人工智能研究院、众智软件、中色科技、中科院自动化所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院、视距智能、泰斯特探伤、威尔若普检测和百克特，共分为人工智能技术研发型企业、产品生产型企业、平台服务型企业和综合型企业四类。根据申报文件，入选企业可在组建人工智能领域的省级制造业创新中心方面获得优先支持，优先享受国家及省人工智能领域支持政策，优先获得创业投资基金支持。

　　在对接会上，由省工信厅具体指导，全省100家相关单位还共同发起成立了河南省人工智能产业创新发展联盟，其中洛阳语音云创新研究院、河科大信息工程学院、洛阳理工大学科技园、河南八六三软件等单位担任理事，清洛基地等6家洛阳企业为会员单位。该联盟将在构建我省人工智能产业新生态、提升我省人工智能产业竞争力中发挥积极作用，推动全省人工智能产业在“中部崛起”“中原更加出彩”中作出积极贡献。（记者 陈曦 通讯员 杨蒙蒙）
[ 责任编辑：席倩倩]
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