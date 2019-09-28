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洛宁县王范回族镇党委书记梁济民：用行动赢得认可　促进民族团结
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-23 08:36

　　昨日下午3点多，洛宁县城西边，中原白记食府里只有寥寥几桌客人。老板白林武看到一个人推门进来，随即起身打招呼：“梁书记，来了，快坐。”

　　“老白，最近有啥需要镇里协调解决的，尽管说。”来人是洛宁县王范回族镇党委书记梁济民，他专程来找白林武谈民族特色餐饮小镇的事。

　　中原白记食府这些年名声在外，早已成为当地清真特色饮食的代表。眼下，镇里正在谋划以这家店为核心，打造民族特色餐饮小镇。

　　王范回族镇是洛宁唯一的“民族乡镇”，地处县城西部，辖有2个社区、3个行政村，户籍人口1.5万余人，其中回、满等少数民族5000余人。2018年10月，梁济民调任该镇。前不久，在洛阳市民族团结进步表彰大会上，他作为洛阳市民族团结进步模范个人登台发言。

　　“要用实际行动赢得群众认可，促进民族团结。”从白林武那儿回来，梁济民回忆这两年的经历，十分感慨：第一次到乡镇工作就到了“民族乡镇”，压力不小。

　　王范回族镇王东社区在县城北部，居住密度大。辖区的公园壹号小区和教师进修学校之间有一片洼地，一下雨就成了“老潭”，给周边居民带来不便。梁济民带人走访居民，了解详情，不久便对此地污水管网和道路进行改造，赢得群众点赞。

　　该镇最新基础设施建设统计信息显示：两年来，全镇新建改建20多条道路和文化活动中心、体育公园，实现了“村村通”“户户通”……

　　在王范回族镇，中心工作与民族政策学习、民族活动开展、民族干部培训“三个结合”活动开展得有声有色。这两年，镇里选拔众多少数民族优秀人才充实到各个村和社区。

　　充分尊重少数民族宗教信仰和风俗习惯，积极探索党建与民族工作同步推进、融合开展，利用主题党日组织机关干部到群众中宣讲民族政策，回民村与汉民村结对互助、联谊交流，建设“同心亭”民族文化广场和文化长廊……事实证明，持续不断的交流沟通，让全镇各族群众对党组织的认同感越来越强，凝聚力与日俱增。

　　“设身处地办实事，才能赢得各族群众支持。”梁济民说。(记者 赵硕 通讯员 赵笑菊)
[ 责任编辑：马佳佳]
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