李亚在全市民族团结进步表彰大会上强调：奋力开创我市民族团结进步事业新局面 为推进副中心都市圈建设提供有力保证

今日，全市民族团结进步表彰大会召开，深入贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，全面落实全国民族团结进步表彰大会及省有关会议精神，总结我市民族团结进步事业取得的成就和经验，表彰先进、部署工作，推动我市民族团结进步事业迈上新台阶。

今日，全市民族团结进步表彰大会召开，深入贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，全面落实全国民族团结进步表彰大会及省有关会议精神，总结我市民族团结进步事业取得的成就和经验，表彰先进、部署工作，推动我市民族团结进步事业迈上新台阶。

市委书记李亚出席会议并讲话。市委副书记赵会生主持会议，吴中阳、杨炳旭等市级领导参加会议。

李亚代表市委市政府向受到表彰的模范集体和个人表示祝贺，向全市民族工作战线的同志们表示问候，向关心支持我市民族团结进步事业的各界人士表示感谢。他说，民族团结进步事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。党的十八大以来，习近平总书记就民族工作发表一系列重要讲话、作出一系列重要指示，为我们做好新形势下民族工作提供了根本遵循。抓好民族团结进步事业，党的执政根基才会更加稳固，国家安全稳定才能更有保障，经济发展才有更高质量。洛阳是全省民族工作重点市之一，近年来，全市各级党委政府深入学习贯彻总书记重要指示，把民族工作放到经济社会发展全局之中谋划推动，全市民族团结进步事业取得显著成绩。各级各部门要提升政治站位，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，扛稳扛牢促进民族团结进步的使命，奋力开创我市民族团结进步事业新局面，为加快推进副中心、都市圈建设提供有力保证。

李亚强调，要聚焦重点任务，把促进民族团结进步的工作抓紧抓好。要坚定“四个自信”，深入开展革命历史教育、中国特色社会主义和中国梦宣传教育，不断增强全市各族人民对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，把全市各族人民的智慧和力量凝聚到促进民族团结、共建美好家园、实现中华民族伟大复兴上来，凝聚到贯彻新发展理念、推动高质量发展、构建新发展格局、落实洛阳发展新定位上来，坚定不移走中国特色社会主义道路。要推动共同发展，加快少数民族聚居地区发展步伐，坚决打赢脱贫攻坚战，大力促进产业发展，加快完善基础设施，推进公共服务均等化，不断满足各族群众美好生活需要，确保全市各族群众一道实现全面小康和现代化。要增强文化认同，积极培育中华民族共同体意识，保护传承弘扬中华优秀传统文化，加强意识形态安全建设，积极构建各民族共有精神家园，在增强文化认同中形成促进民族团结进步的强大凝聚力和向心力。要搞好民族团结，积极构建嵌入式的社会结构和社区环境，持续深化民族团结进步创建活动，坚定不移推行国家通用语言文字教育，着力促进各民族交往交流交融，让各民族在中华民族大家庭中手足相亲、守望相助。要坚持依法治理，做好城市和散居地区民族工作，依法妥善处理涉及民族因素的问题，重视少数民族群众的信教工作，依法保障各民族合法权益，确保民族团结在新时代社会的深刻变革中不断得以巩固和强化。

李亚强调，要全面加强党对民族工作的领导，为促进民族团结进步提供强有力的保证。要强化政治引领，深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，全面贯彻党的民族理论和民族政策，坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路。要强化责任落实，把民族工作摆上重要议事日程，形成党委领导、政府负责、有关部门协同配合、全社会通力合作的民族工作格局。要强化基层党建，以推进“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”为抓手，全面加强少数民族聚居地区基层党组织建设，实现党的组织和党的工作全覆盖。要强化队伍建设，着力培养政治上跟党走、群众中有威望、工作上有实绩的高素质干部队伍，加大少数民族人才培养力度，不断提高解决实际问题的能力，真正想干事、能干事、干成事，用实实在在的工作赢得各族群众的信任和支持。

会议宣读了我市民族团结进步模范集体和模范个人表彰的有关决定，向模范集体、个人代表进行了颁奖。瀍河区北窑街道办事处、洛宁县王范回族镇党委书记梁济民分别代表模范集体和个人作了发言。(洛报融媒记者 李东慧)