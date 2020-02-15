洛阳表彰一批民族团结进步模范集体和个人

日前记者从全市民族团结进步表彰大会上获悉，我市表彰了29个民族团结进步模范集体和79名民族团结进步模范个人，通过表彰先进、树立典型，不断凝聚全市各族干部群众加快洛阳副中心城市建设的强大正能量。
日前记者从全市民族团结进步表彰大会上获悉，我市表彰了29个民族团结进步模范集体和79名民族团结进步模范个人，通过表彰先进、树立典型，不断凝聚全市各族干部群众加快洛阳副中心城市建设的强大正能量。>>>点击查看洛阳市民族团结进步模范集体和模范个人名单
近年，全市各级各部门和各族干部群众以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻党的民族理论和民族政策，坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，积极投身民族团结进步事业，涌现出一大批认真贯彻党的民族政策、为我市民族团结进步事业作出重大贡献的模范集体和模范个人。为激励全市各族干部群众共同做好民族工作、巩固和发展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”良好局面，我市决定授予中共偃师市缑氏镇委员会等29个集体“洛阳市民族团结进步模范集体”称号，授予杨延龙等79名个人“洛阳市民族团结进步模范个人”称号。(记者 王子君)
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