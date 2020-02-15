今天迎来霜降节气　洛阳晴天间多云

今天我市晴天间多云，偏北风3级，气温5℃到20℃；明天晴天到多云，偏东风2级到3级，气温5℃到18℃。

今天我们迎来二十四节气中的霜降，它是秋季的最后一个节气，也是秋季向冬季过渡的节气。霜降过后，冷空气活动将更加频繁，深秋景象明显。

“霜降”中的霜，并非从天而降，而是地面的水气遇到冷空气凝结成的，但由于古人缺乏科学认知，常把水露凝霜的现象误认为是“降霜”，所以有了“霜降”这个词。

霜降节气的特点是早晚冷、中午热，昼夜温差大，秋燥明显。今天的天气印证了这个说法，根据最新气象资料分析，短期受高空西北气流控制，今天我市晴天间多云，偏北风3级，气温5℃到20℃；明天晴天到多云，偏东风2级到3级，气温5℃到18℃。

俗话说，“冬补不如霜降补”“霜降时补，来年打虎”，我国很多地方都有霜降赏菊、进补的习俗。中医认为，这个时候秋燥明显，要多吃滋阴润肺、健脾养胃、调肝补肾的食物。今天的午饭，您想好吃什么了吗？(记者 张喜逢 通讯员 禹东晖)