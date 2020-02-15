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洛阳今天多云到晴天 气温8℃到19℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-20 08:09

　　近期，洛阳的天气可谓晴深深云淡淡，秋天就像一支神奇的画笔，把大地装扮得色彩斑斓，不管是在城市还是山里，树叶被秋风晕染成黄色的、橙色的、红色的……层林尽染，美不胜收。

　　截至昨天16时，我市各县(市)区的最高气温为23.9℃，最低气温为6.7℃，虽然早晚较冷，但中午的阳光照在人身上，真的很舒服。

　　据中国天气网消息，从昨天开始直到22日，一股实力强劲的冷空气将自西向东影响我国西北地区、华北地区、东北地区及青藏高原东部等地，淮河以北地区气温将相继下降6℃到10℃，华北、东北地区将有5级到7级风。河南省气象台发布消息称，明天受冷空气影响，全省将有4级左右的风，西部、北部阵风最大可达7级；22日，全省最低气温较前期将下降4℃到6℃。对此，市气象台预报员说，这股冷空气对洛阳影响不是很大，虽然22日的最低气温会比前几天有所下降，但不明显，最高气温仍保持在20℃上下。

　　来看看我市今明两天的天气情况。根据最新气象资料分析，短期内受高空低槽东移影响，我市云系逐渐增多，预计今天多云到晴天，偏南风2级到3级转西南风3级左右，气温8℃到19℃。明天晴天间多云，西北风3级到4级，气温10℃到19℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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