洛阳今天多云到晴天 气温9℃到21℃

今天全区多云到晴天，西北风4级左右，气温9℃到21℃。

隋唐城遗址植物园西门附近的“网红”树——乌桕已如约而红 记者 李卫超 摄

今天洛阳的天气以多云为主，最高气温19.5℃，人体感觉舒适，走在街上，脚下的落叶被轻轻一踩，就发出清脆的碎裂声。俗话说，一叶落知而天下秋，随着秋天的气息越来越浓，树叶也由绿变黄、变红，纷纷飘落。哪些因素影响树叶颜色的变化？落叶从空中飘落，哪面朝上的概率更大？今天，我们来普及一些关于秋叶的小知识。

很多树叶到了秋天变色的原因，主要是叶绿素含量减少。夏季阳光充足、气温高，树叶中的叶绿素含量也高，使得树叶呈现绿色；秋季气温下降，昼夜温差变大，叶绿素的合成受阻，胡萝卜素和花青素等有色物质开始显现，就会使树叶呈现黄、红等颜色。

您有没有注意过，多数秋叶落地时都是“背”朝天的，这种现象是由树叶的细胞结构导致的。树叶正面的细胞排列整齐、紧密，包含很多叶绿体，被称为“栅栏组织”；树叶背面的细胞内叶绿体少，排列疏松，被称为“海绵组织”。由于树叶的正面比背面重，因此从空中飘落时，往往正面朝下，背面朝上。

昨天，中国天气网消息称，未来几天，受较强冷空气影响，我国北方大部气温起伏剧烈、风力较大，华北、东北、黄淮等地的气温将纷纷“跳水”。受这股冷空气影响，今明两天，洛阳最低气温下降明显，尤其是明天，最低气温将降到6℃，我们将迎来今年入秋以来“最冷清晨”，需要早早出门的小伙伴们一定要穿厚点儿。

具体来说，根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气和高空西北气流影响，洛阳天气转晴，风力较大。今天全区多云到晴天，西北风4级左右，气温9℃到21℃；明天全区晴天间多云，西北风3级，气温6℃到21℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）