洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天多云到晴天 气温9℃到21℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-21 08:04

隋唐城遗址植物园西门附近的“网红”树——乌桕已如约而红 记者 李卫超 摄

　　今天洛阳的天气以多云为主，最高气温19.5℃，人体感觉舒适，走在街上，脚下的落叶被轻轻一踩，就发出清脆的碎裂声。俗话说，一叶落知而天下秋，随着秋天的气息越来越浓，树叶也由绿变黄、变红，纷纷飘落。哪些因素影响树叶颜色的变化？落叶从空中飘落，哪面朝上的概率更大？今天，我们来普及一些关于秋叶的小知识。

　　很多树叶到了秋天变色的原因，主要是叶绿素含量减少。夏季阳光充足、气温高，树叶中的叶绿素含量也高，使得树叶呈现绿色；秋季气温下降，昼夜温差变大，叶绿素的合成受阻，胡萝卜素和花青素等有色物质开始显现，就会使树叶呈现黄、红等颜色。

　　您有没有注意过，多数秋叶落地时都是“背”朝天的，这种现象是由树叶的细胞结构导致的。树叶正面的细胞排列整齐、紧密，包含很多叶绿体，被称为“栅栏组织”；树叶背面的细胞内叶绿体少，排列疏松，被称为“海绵组织”。由于树叶的正面比背面重，因此从空中飘落时，往往正面朝下，背面朝上。

　　昨天，中国天气网消息称，未来几天，受较强冷空气影响，我国北方大部气温起伏剧烈、风力较大，华北、东北、黄淮等地的气温将纷纷“跳水”。受这股冷空气影响，今明两天，洛阳最低气温下降明显，尤其是明天，最低气温将降到6℃，我们将迎来今年入秋以来“最冷清晨”，需要早早出门的小伙伴们一定要穿厚点儿。

　　具体来说，根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气和高空西北气流影响，洛阳天气转晴，风力较大。今天全区多云到晴天，西北风4级左右，气温9℃到21℃；明天全区晴天间多云，西北风3级，气温6℃到21℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 沿黄快速公路、生态大道、生态廊道…...
  • 洛阳“夜美丽”助力“古都夜八点” 古...
  • 洛阳职业技术学院文物保护考古学院揭...
  • 李亚在全市民族团结进步表彰大会上强...
  • 敦煌、云冈、龙门三个石窟研究院院长...
  • 洛阳市2020年度优秀学生社团公布 149...
  • 洛阳兴苑公寓、丹城路9号院等计划今冬...
  • 确保人口普查准确性，洛阳共划分近3万...
  • 第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术...
  • 汉式婚典穿越千年 双休日与您相约定鼎...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月20日
  • · 洛阳市这6个县区可领取免费的儿童营养包
    • 精彩图片
    隋唐城遗址植物园：“...
    洛河岸边 秋色醉人
    孟津县平乐镇：拓展线...
    洛阳市民生活新时尚：...
    精彩热帖

    金秋田野

    天桥上学习的女孩

    瀛洲桥 洛河边

    水边的美姑娘
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605