洛阳今天晴天间多云 气温6℃到22℃

今天晴天间多云，偏北风2级到3级，气温6℃到22℃。

早晨出门，小伙伴们有没有产生初冬来了的错觉？受冷空气和晴空辐射降温的影响，今天我市的最低气温只有6℃，而且明天将更冷，预计最低气温只有5℃。这波冷空气的威力不容小觑，竟然连续两天刷新今年入秋以来“最冷清晨”数据。除了冷，相对湿度也较低，从市气象台观测数据看，近期，我市天气干燥，昨天的最小相对湿度只有12%。

据中国天气网报道，随着一股“全能型”冷空气袭来，近期我国多地累积降温幅度超过10℃，华北、黄淮、江淮、江南等地最低气温将陆续刷新今年下半年以来新低。昨日，中国天气网还特别推出“乱穿衣预警地图”，将全国戏分为“一日两乱，乱到精神分裂”“忽冷忽热，乱到心塞”和“气温平稳，坐怀不乱”三种，我省虽然没有经历“换季式”降温，但昼夜温差在10℃以上，天气忽冷忽热，确实让人穿衣“乱到心塞”。

今明两天，我市的天气具体怎样呢？根据最新的气象资料分析，短期内我市受西北气流控制，预计今天晴天间多云，偏北风2级到3级，气温6℃到22℃；明天晴天间多云，偏东风2级到3级，气温5℃到18℃。这两天清晨气温走低，昼夜温差大，加上天气干燥，忽冷忽热的，很容易让人感冒，提醒大家看天穿衣，多补充水分，适当锻炼，预防感冒。（记者 张喜逢 通讯员 禹东晖）