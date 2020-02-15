洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天晴天间多云 气温6℃到22℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-22 08:22

　　早晨出门，小伙伴们有没有产生初冬来了的错觉？受冷空气和晴空辐射降温的影响，今天我市的最低气温只有6℃，而且明天将更冷，预计最低气温只有5℃。这波冷空气的威力不容小觑，竟然连续两天刷新今年入秋以来“最冷清晨”数据。除了冷，相对湿度也较低，从市气象台观测数据看，近期，我市天气干燥，昨天的最小相对湿度只有12%。

　　据中国天气网报道，随着一股“全能型”冷空气袭来，近期我国多地累积降温幅度超过10℃，华北、黄淮、江淮、江南等地最低气温将陆续刷新今年下半年以来新低。昨日，中国天气网还特别推出“乱穿衣预警地图”，将全国戏分为“一日两乱，乱到精神分裂”“忽冷忽热，乱到心塞”和“气温平稳，坐怀不乱”三种，我省虽然没有经历“换季式”降温，但昼夜温差在10℃以上，天气忽冷忽热，确实让人穿衣“乱到心塞”。

　　今明两天，我市的天气具体怎样呢？根据最新的气象资料分析，短期内我市受西北气流控制，预计今天晴天间多云，偏北风2级到3级，气温6℃到22℃；明天晴天间多云，偏东风2级到3级，气温5℃到18℃。这两天清晨气温走低，昼夜温差大，加上天气干燥，忽冷忽热的，很容易让人感冒，提醒大家看天穿衣，多补充水分，适当锻炼，预防感冒。（记者 张喜逢 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳“夜美丽”助力“古都夜八点” 古...
  • 敦煌、云冈、龙门三个石窟研究院院长...
  • 洛阳兴苑公寓、丹城路9号院等计划今冬...
  • 第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术...
  • 伊水游园唐韵段风景如画
  • 汉式婚典穿越千年 双休日与您相约定鼎...
  • 二里头遗存对研究中国早期文化传统形...
  • 十一届洛阳市委第十二轮巡察完成进驻 ...
  • 洛阳：四河同治效果好 禽鸟纷纷来安家
  • 洛宁县马店镇关庙村：沙梨成了致富“...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月20日
  • · 洛阳市这6个县区可领取免费的儿童营养包
    • 精彩图片
    洛阳：四河同治效果好 ...
    金秋洛城美如画
    洛宁县马店镇关庙村：...
    书香飘进项目一线 洛...
    精彩热帖

    金秋田野

    天桥上学习的女孩

    瀛洲桥 洛河边

    水边的美姑娘
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605