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本次人口普查将采取五大举措 保证普查数据质量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-19 08:25

　　数据质量是普查工作的生命线，这次人口普查在确保数据质量上采取了哪些措施？记者就此进行了采访。

　　市统计局相关负责人表示，本次人口普查将采取五大举措，确保人口普查登记数据的质量：

　　第一，按照全国统一规范要求，严格执行普查方案和各项工作细则，开展各阶段、各环节工作，确保工作不走样、不变形。实行严格的质量控制制度，全过程、全方位实行质量控制，建立健全普查数据质量追溯和问责机制，确保普查数据可核查、可追溯、可问责。

　　第二，全面采用电子化采集。普查员使用电子采集设备入户登记普查对象信息，全面采用电子化采集，联网实时上报数据，减少中间环节，杜绝干预普查数据的行为，确保普查源头数据真实可信。

　　第三，有效利用行政记录。充分发挥部门行政记录数据的作用，例如与公安部门的户籍数据、医疗系统的出生人口和有关部门的死亡人口等数据进行比对，为普查登记信息提供数据支撑。

　　第四，认真组织现场登记。广大普查人员将按照人口普查方案要求，不重不漏、准确采集每一条信息，确保普查源头数据真实可信。

　　第五，始终坚持依法普查。严格执行《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》，坚持依法普查，建立健全普查数据质量追溯问责机制，严肃查处各类普查数据弄虚作假行为。

　　该负责人表示，普查对象应自觉遵守相关规定，积极履行普查义务，真实、准确、完整、及时地提供人口普查所需的资料，做到不谎报、不瞒报、不拒报，确保人口普查数据翔实准确。（记者 戚帅华 通讯员 冯琳）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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