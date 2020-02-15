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洛阳市十五届人大常委会第二十次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-17 08:48

　　昨日，市十五届人大常委会召开第二十次会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

　　会议传达学习了习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话、在《求是》杂志上发表的重要文章《构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供有力保障》等重要指示要求，学习了纪念洛阳市人大设立常委会40周年座谈会等精神，与会人员进行了交流研讨。

　　会议表决通过了《洛阳市历史文化名城保护条例》，市人大常委会关于授予日本友人片山浩子、佐藤安男洛阳市荣誉市民称号的决定，市人大常委会关于批准洛阳市2020年市级预算调整方案的决议。会议听取并审议了市人民政府关于洛阳市2019年度企业国有资产(不含金融企业)管理情况的专项报告，市人民政府关于公共法律服务体系建设情况的报告，市人民政府关于市十五届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，市中级人民法院关于市十五届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，市人民检察院关于市十五届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，并进行了满意度表决，结果均为基本满意。会议还听取和审议了洛阳市2019年度国有资产管理情况综合报告，关于对《市人民检察院关于公益诉讼检察工作情况的报告》审议意见落实情况的报告。

　　会议经表决，通过了相关人事任免事项。根据《洛阳市实施宪法宣誓制度意见》,任命的国家机关工作人员进行了宪法宣誓。(记者 李三旺 智慧 通讯员 何燕)
[ 责任编辑：崔利利]
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