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洛阳兴洛湖公园空中“乐道”全线建成投用 尽显“科技范儿”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-14 20:46

　　近日，兴洛湖公园空中“乐道”全线建成投用，已成网红打卡地。每当夜幕降临，这里的灯光就闪烁起来了，引来不少市民呼朋唤友，一起跑步、散步。

　　作为洛阳首条空中“乐道”，兴洛湖公园空中“乐道”在建设过程中有不少创新之处。洛报融媒记者就此采访洛阳市开元湖管理处，为您揭秘。

　　关键词：立体绿化

　　细心的市民可能注意到了，兴洛湖空中“乐道”与翠云路、关林路等道路交叉口的桥梁墩柱长满了绿植，宛如小型立体花架，这可不是自然形成的——这些高约四五米的桥梁墩柱都进行立体绿化。

　　“这在洛阳尚属首例。”洛阳开元湖管理处喷泉科科长张小明介绍，立体绿化是指利用攀缘植物对桥梁墩柱、墙体、栏杆、棚架、陡直的山体等进行绿化的方式。这种方式不仅不占地，还能有效扩大绿化面积，且具备美化、抑尘、改善空气质量等作用。目前，空中“乐道”桥梁墩柱上的绿植以金森女贞、大叶黄杨、八角金盘等耐阴、常绿、观赏性绿植为主。

　　如何对立体花架浇水呢？张小明说，每个立体花架都安装有微型喷淋系统，底部装有水泵，水泵将水从底部抽到上面后通过喷淋系统进行浇水。

　　关键词：夏季移栽

　　今年夏天，随着“乐道”建设快速推进，施工场地需求增大，因此急需移栽不少绿化苗木。当时天热炎热，并不适合移栽，但为了保证施工进度，工作人员，找到了好办法。

　　“把这些绿化苗木从路外侧移到路内侧，就能腾出一片施工场地。移栽地距离近，既能节省时间，也有利于苗木成活。”张小明说，为确保夏季移栽苗木的成活率，工作人员采取了多种举措。

　　加大土球直径，正常季节移栽土球直径一般为胸径的6至7倍，此次移栽达到9至10倍；适当疏枝，移栽前提前对树木进行修剪，并对伤口涂抹愈合剂；在树干上缠上保湿带，以减少水分蒸发；施工区域绿化恢复时，大部分苗木均采用盆栽苗进行移植……这样处理后，苗木夏季移栽成活率大大提高，既不影响施工进度，又保证了日后的绿化效果。

　　关键词：智能亮化

　　空中“乐道”的亮化也是一大特色。每当夜幕降临，整个“乐道”光影交织，散发出柔别样魅力。漫步在“乐道”上，宛若穿行于梦幻般的时光隧道，道路街景与光影相映成趣，给人以峰回路转、步移景异的夜游体验。

　　“通过手机App，可随时开启、关闭灯光，还可以远程实时在线监控，随时随地查看灯光运行情况，及时发现问题并进行处理。”张小明介绍，空中“乐道”亮化系统全线共设置8款灯型，均采用低功耗、高亮度的LED光源，并统一进行智能控制，这样更加符合人体视觉感光特性，显示更充分、丰富的色彩。

　　此外，空中“乐道”还有一体化、多用途智慧监控杆，集监控、无线网络功能于一体，实现对“乐道”精细化和智能化管理。目前，该设备还处于调试阶段，近期便可投入运行。

　　关键词：装配式建筑

　　空中“乐道”周边人、车流量较大，如何在保证施工质量和速度的同时，减少对周边交通和群众生活的影响？

　　张小明介绍，空中‘乐道’桥梁部分采用装配式施工方式，是我市首例如此施工的桥梁，可极大减少施工占地面积和施工时间。装配式施工所需的墩身及盖梁一体化构件由工厂流水线生产、预拼装，被运抵现场后直接进行组装，“如同搭积木”。

　　相比传统现浇模式，装配式施工使兴洛湖公园“乐道”项目工期减少一半以上，粉尘、噪声也大幅降低。

　　“整个工程主体结构用时不到2个月，就全面完成了。”张小明说。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 孙婷亭 胡惠娟/文 记者 张光辉/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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