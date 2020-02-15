28条支持措施！省发改委将从六个方面助力洛阳副中心城市建设

为推进洛阳副中心城市建设，又一项来自省级部门的支持近日出炉！

为推进洛阳副中心城市建设，又一项来自省级部门的支持近日出炉！

省发改委近日从六个方面提出28条支持措施，推动洛阳提升开放能级，以高水平开放引领高质量发展，助力中原城市群副中心城市建设。

在建设高端开放平台方面

省发改委将指导洛阳研究制定加快推进洛阳综保区建设发展工作方案，争取2021年通过海关总署组织的封关验收；支持洛阳持续推进各类开发区体制机制改革，加快产业集聚区“二次创业”；加快推动洛阳都市圈规划建设，加快推动洛济深度融合，洛三、洛平联动发展；推进郑洛西高质量发展合作带建设，在省级层面建立郑洛西联动发展协作机制。

在完善开放通道体系方面

省发改委将支持洛阳建设铁路综合枢纽，支持呼南高铁豫西通道、洛阳经平顶山至漯河至周口高铁、洛阳至十堰铁路纳入国家相关规划，支持呼南高铁焦作经洛阳至平顶山高铁建设；支持洛阳构建“五横四纵三环”高速路网体系，支持洛阳与周边地市共同规划加密跨黄河通道；协调洛阳机场总体规划修编尽快获批，支持洛阳机场改扩建项目纳入国家“十四五”规划；支持洛阳建设生产服务型和商贸服务型国家物流枢纽，支持洛阳重大物流项目纳入国家、省“十四五”物流规划；支持洛阳航空口岸扩大开放事项纳入国家、省“十四五”口岸发展规划，支持适时开通口岸签证功能和境外旅客购物离境退税功能；支持洛阳依托中国一拖铁路货运编组站枢纽打造区域国际货运枢纽，提升国际陆港功能；试点建设全省统一特殊监管区域管理平台和云卡口系统，支持洛阳依托河南国际贸易“单一窗口”为申报人提供全流程电子化服务。

在夯实开放产业支撑方面

省发改委将支持洛阳推进“6+3+X”特色园区建设，优先向洛阳布局相关产业项目；加快洛阳高端石化基地规划建设，出台支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区建设政策措施，加快河南西部产业转型升级示范区建设；支持洛阳推进工业互联网标识解析二级节点建设，支持洛阳建设国家大数据方向新型工业化示范基地；指导洛阳编制服务业“两区”规划纲要，支持洛阳创建省家政服务业试点城市和国家级乡村旅游重点村建设；支持洛阳以沟域经济为抓手推动农业高质量发展，支持洛阳建设一批国家现代农业产业园。

在激发开放活力潜力方面

省发改委将加大洛阳自创区支持力度，推动洛阳高新技术产业开发区创建国家级区域类双创基地；支持具备条件的县(市)设立保税仓、出口监管仓库，申建保税物流中心和功能性口岸(海关指定监管场地)，鼓励洛阳县域之间建设“飞地园区”；支持洛阳大学城建设，指导帮助洛阳创建1到2个国家区域医疗中心；建设黄河历史文化地标城市，提升洛阳牡丹文化节等国际影响力，建设国际人文交往中心；支持孟津、新安、吉利等沿黄生态廊道建设，支持洛阳创建国际湿地城市，支持故县水库灌区、嵩县抽水蓄能电站等重点项目列入国家规划。

在深度融入“一带一路”建设方面

省发改委将支持洛阳相关企业深化开展国际产能合作，支持乌兹别克斯坦洛阳—布哈拉农业综合示范区升级为国家级境外经贸合作区；支持洛阳深化国际文化交流与合作，打造“一带一路”蓝领职业教育与培训基地；推进国际大型龙头企业与洛阳市合作，积极建设产业研发和培训基地；充分发挥省级重大外资协调推进工作机制作用，推动洛阳重大项目纳入国家双多边合作机制框架，面向全球进行推介合作。

在打造一流营商环境方面

省发改委将支持洛阳对标国内外前沿水平，推动营商环境评价核心指标达到国内一流水平；支持洛阳在完善法治化营商环境指标体系方面进行探索，努力打造全省法治化营商环境示范城市；指导洛阳编制创建全国社会信用体系建设示范城市方案，优先向国家推荐。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 张黎鸣）