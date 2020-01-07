前9个月洛阳市优良天数达191天　同比增加61天

今年是“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的决胜之年。昨日，全市秋冬季大气污染防治攻坚推进会召开，通报了我市今年以来大气污染防治攻坚情况，并对秋冬季大气污染防治工作进行部署。

今年是“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的决胜之年。昨日，全市秋冬季大气污染防治攻坚推进会召开，通报了我市今年以来大气污染防治攻坚情况，并对秋冬季大气污染防治工作进行部署。

记者从会上获悉，截至9月30日，我市今年优良天数已达191天，多项指标在全省和汾渭平原城市中排名靠前。进入秋冬季，我市将着眼标本兼治，确保“打赢蓝天保卫战三年行动计划”目标任务圆满完成。

前9个月优良天数达191天

2020年，我市空气质量改善目标为PM2.5年均浓度控制在每立方米57微克以下，PM10年均浓度控制在每立方米103微克以下，重度及以上污染天数控制在16天以内，优良天数达到238天以上。

截至9月30日，我市综合污染指数为4.657，同比下降19.8%，同比改善率在全省和汾渭平原城市中均排第1位。今年前9个月，我市优良天数为191天，同比増加61天。我市前9个月的PM10平均浓度为每立方米78微克，同比下降22.8%，下降幅度在全省排第2位，在汾渭平原城市中排第1位；PM2.5平均浓度为每立方米44微克，同比下降24.1%，下降幅度在全省和汾渭平原城市中均排第1位。

大气污染防治重点任务稳步推进

2020年，我市大气污染防治攻坚战共确定12大类200项具体任务，截至9月底，56项已经全部完成，其他的也在稳步推进。

今年前9个月，我市规模以上工业企业煤耗量为1406万吨，完成节点控煤目标。今年以来我市共停运2台13.5万千瓦、2台16.5万千瓦、1台7.5万千瓦燃煤机组，目前已拆除2台。此外，我市城市区新增集中供热面积350.5万平方米。

我市加快推进城市建成区高排放企业搬迁疏解工作，今年共确定35家企业退城搬迁改造，目前已完成28家，正在按计划实施搬迁退出7家。截至目前，我市确定的城市建成区77家退城入园企业，已有63家完成任务。

今年前9个月，全市铁路货运量达到1351.9万吨，火电、钢铁、焦化、电解铝等行业铁路运输量达1126.8万吨。全市16家拥有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，大宗货物中长距离运输铁路占比在80%以上。

此外，我市在工业污染及挥发性有机物治理、“散乱污”企业整治、扬尘污染治理等重点工作中，持续加力，施以重拳，取得扎实成效。

秋冬季大气污染防治着眼标本兼治

秋冬季是大气污染防治的重点时段，我市将着眼标本兼治，扭住重点一抓到底，聚焦瓶颈攻坚克难。

“治标”，我市将重点抓好六个方面工作——

●工业减排

10月底前完成砖瓦、砂石开采、有色金属采选等重点行业无组织排放治理。抓好已完成超低排放改造的锅炉、工业炉窑、水泥行业企业等的监测验收。加大挥发性有机物(VOCs)污染治理力度，加快工业园区和企业集群集中喷涂中心、集中处理中心建设。

●燃煤减量

对县(市)区和重点耗煤企业开展专项督查，加快新安万基2×30万千瓦热源机组建设，实施好涧西、西工区域末端供热管网改造和孟津、偃师“引热入洛”配套工程建设。10月底前，完成以煤、石油焦等为燃料的工业炉窑的清洁能源替代改造，年底前完成主城区燃煤机组基本“清零”任务。

●机动车尾气达标

全面完成国Ⅲ及以下排放标准柴油货车淘汰年度任务，加大遥感监测、路检路查、入户抽检力度，严厉查处超标排放行为。加强油品质量管控，坚持“挖幕后、断链条、打黑油、端窝点”，严厉打击生产、销售、储存和使用不合格油品行为。

●扬尘管控

统筹抓好工地、道路、露天堆场、企业生产等领域的扬尘治理，常态化抓好拆迁工地全程湿法作业和线性工程工地分段施工，加大高速公路、快速路、中心城区道路扬尘污染治理力度。

●秸秆禁烧

严格落实行政村(社区)秸秆禁烧主体责任，建立网格化监管制度，充分利用蓝天卫士等技术监控手段，确保火情第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置。进一步推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用，加快推进秸秆综合利用产业化。

●重污染天气管控

对纳入应急减排清单的企业实施停产限产，对纳入清单的施工工地实施停止涉土涉气作业，对城市建成区及周边进行重点布防，对国Ⅳ及以下排放标准柴油货车严格执行“橙色及以上等级预警全面停止运输”。

“治本”，我市将重点抓好四个方面工作——

●产业结构调整

对纳入淘汰目录清单的产能和企业坚持一企一策，严格按淘汰标准要求，做到真关停、真淘汰。加快推动中心城区耐火材料、铸造、有色冶炼、化工等高排放行业企业退城搬迁，年底前确保完成第二批33家企业搬迁改造、2家关闭退出任务。重点对宜阳铸造、伊滨钢制家具、偃师制鞋和摩托车等产业进行升级改造。加快推动环保装备产业园基础设施建设和项目引进落地，年底前完成我市节能环保产业规划编制。

●能源结构调整

水电方面，加快洛宁抽水蓄能电站建设进度，推进嵩县抽水蓄能发电项目前期工作；风电方面，利用洛阳作为低风速风电场开发重要区域的优势，因地制宜抓好风力发电项目；太阳能方面，在已完成年度任务的基础上，持续抓好光伏发电项目；地热方面，加快构建地热供暖产业服务体系，研究完善支持政策，因地制宜推进地热供暖项目建设。

●空间结构调整

围绕推动南部生态涵养区与北部城市发展区协同发展、实施“一中心六组团”城市发展战略、优化中心城区“三大板块”空间发展格局。合理布局城镇基础设施和公共服务设施，加快商业步行街、农贸市场改造提升和疏解外迁。持续抓好国土绿化和生态修复，加快绿带、绿道、绿廊和生态通风廊道建设。

●运输结构调整

重点推进伊电集团、中储物流、万基集团铁路专用线建设，引导洛拖、洛轴、洛矿等重点企业回归铁路运输，确保年底前伊电集团铁路专用线建成运营、万基集团铁路专用线主体完工。加快推进华晟物流、中储物流等重点物流园区建设，进一步完善城市配送体系和农村物流网络节点体系，提升货运“最初一公里”和“最后一公里”服务效率。加快轨道交通、快速路、立交、主干道、综合交通枢纽、组团高速等重点项目建设，争取早日建成投用。（记者 李三旺 白云飞）