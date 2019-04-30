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今年前7个月洛阳优良天数达142天 空气质量明显改善
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-12 16:40

　　洛报融媒记者从今天召开的洛阳市污染防治攻坚战月调度会议上获悉，今年前7个月，洛阳市空气质量明显改善。

　　会议透露，截至7月底，洛阳市综合污染指数为4.899，同比下降21.4%，改善率在河南省和汾渭平原城市中均排第一位。

　　1至7月，洛阳市优良天数达142天，同比增加44天。PM10平均浓度为每立方米83微克，同比下降26.5%，改善率在河南省和汾渭平原城市中均排名第一；PM2.5平均浓度为每立方米49微克，同比下降24.6%，改善率在河南省排名第二，在汾渭平原城市中排名第一。(洛报融媒记者 李三旺)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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